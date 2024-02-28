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Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки - 28.02.2024, ПРАЙМ
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
Льготную ипотеку на новостройки в РФ не нужно отменять, но ее надо изменить, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:29+0300
2024-02-28T15:29+0300
герман греф
льготная ипотека
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Льготную ипотеку на новостройки в РФ не нужно отменять, но ее надо изменить, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена", - сказал Греф на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год, отвечая на вопрос журналистов о льготной ипотеке. В конце прошлого года льготная ипотека на новостройки в России была продлена до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. ЦБ и Минфин выступают за сворачивание массовой льготной программы. Кроме нее, сейчас в стране действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости продлить семейную ипотеку.
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герман греф, льготная ипотека
Герман Греф, льготная ипотека
15:29 28.02.2024
 
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки

Греф: льготную ипотеку на новостройки не стоит отменять, ее надо изменить

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Льготную ипотеку на новостройки в РФ не нужно отменять, но ее надо изменить, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена", - сказал Греф на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год, отвечая на вопрос журналистов о льготной ипотеке.
В конце прошлого года льготная ипотека на новостройки в России была продлена до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. ЦБ и Минфин выступают за сворачивание массовой льготной программы.
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Кроме нее, сейчас в стране действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости продлить семейную ипотеку.
 
Герман Грефльготная ипотека
 
 
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