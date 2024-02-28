https://1prime.ru/20240228/845430603.html
Швеция стала винтиком военной машины НАТО
Швеция стала винтиком военной машины НАТО - 28.02.2024, ПРАЙМ
Швеция стала винтиком военной машины НАТО
Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:33+0300
2024-02-28T15:33+0300
2024-02-28T15:36+0300
швеция
нато
членство швеции в нато
https://1prime.ru/img/84138/29/841382975_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ee5b5a7d0bbfed517844c455916c99e7.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание Proletaren.Автор статьи напомнил слова премьер-министра Магдалены Андерссон в 2022 году о том, что военное неприсоединение Швеции к НАТО положительно влияло на страну, так как оно сдерживало их от войны. Кроме того, членство лишает страну возможности выступать за ядерное разоружение.При этом в статье указывается, что альянс помогает США сохранять доминирующую позицию в мире. "Страны становятся врагами НАТО лишь потому, что они враги Америки. Либо это государства-"ослушники" вроде Ирана и Северной Кореи, либо, как Китай и Россия, слишком богаты ресурсами, а таких нельзя оставлять в покое, даже если они пытаются сотрудничать с Америкой", отмечает автор издания.Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО не скупятся на навязывание своей воли другим, они считают себя выше международного права. Автор привел в пример бомбежку Белграда союзом в 1999 году без мандата ООН.Журналист Proletaren указывает, что от членства в альянсе выиграли оружейники во главе с Saab под руководством семьи Валленбергов. Ведь доля Saab на фондовом рынке увеличилась, как только начались переговоры о вступлении Швеции в НАТО.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240228/sweden-845373787.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84138/29/841382975_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_4ee700ed1a25009b3563a24f5a80e8e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, нато, членство швеции в нато
ШВЕЦИЯ, НАТО, членство Швеции в НАТО
Швеция стала винтиком военной машины НАТО
Proletaren: от вступления Швеции в НАТО выиграют только производители оружия
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ.
Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание Proletaren
.
Автор статьи напомнил слова премьер-министра Магдалены Андерссон в 2022 году о том, что военное неприсоединение Швеции к НАТО положительно влияло на страну, так как оно сдерживало их от войны. Кроме того, членство лишает страну возможности выступать за ядерное разоружение.
При этом в статье указывается, что альянс помогает США сохранять доминирующую позицию в мире.
"Страны становятся врагами НАТО лишь потому, что они враги Америки. Либо это государства-"ослушники" вроде Ирана и Северной Кореи, либо, как Китай и Россия, слишком богаты ресурсами, а таких нельзя оставлять в покое, даже если они пытаются сотрудничать с Америкой", отмечает автор издания.
Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО не скупятся на навязывание своей воли другим, они считают себя выше международного права. Автор привел в пример бомбежку Белграда союзом в 1999 году без мандата ООН.
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, пишут СМИ
Журналист Proletaren указывает, что от членства в альянсе выиграли оружейники во главе с Saab под руководством семьи Валленбергов. Ведь доля Saab на фондовом рынке увеличилась, как только начались переговоры о вступлении Швеции в НАТО.