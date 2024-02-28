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Швеция стала винтиком военной машины НАТО - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Швеция стала винтиком военной машины НАТО
Швеция стала винтиком военной машины НАТО - 28.02.2024, ПРАЙМ
Швеция стала винтиком военной машины НАТО
Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:33+0300
2024-02-28T15:36+0300
швеция
нато
членство швеции в нато
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание Proletaren.Автор статьи напомнил слова премьер-министра Магдалены Андерссон в 2022 году о том, что военное неприсоединение Швеции к НАТО положительно влияло на страну, так как оно сдерживало их от войны. Кроме того, членство лишает страну возможности выступать за ядерное разоружение.При этом в статье указывается, что альянс помогает США сохранять доминирующую позицию в мире. &quot;Страны становятся врагами НАТО лишь потому, что они враги Америки. Либо это государства-&quot;ослушники&quot; вроде Ирана и Северной Кореи, либо, как Китай и Россия, слишком богаты ресурсами, а таких нельзя оставлять в покое, даже если они пытаются сотрудничать с Америкой&quot;, отмечает автор издания.Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО не скупятся на навязывание своей воли другим, они считают себя выше международного права. Автор привел в пример бомбежку Белграда союзом в 1999 году без мандата ООН.Журналист Proletaren указывает, что от членства в альянсе выиграли оружейники во главе с Saab под руководством семьи Валленбергов. Ведь доля Saab на фондовом рынке увеличилась, как только начались переговоры о вступлении Швеции в НАТО.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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швеция, нато, членство швеции в нато
ШВЕЦИЯ, НАТО, членство Швеции в НАТО
15:33 28.02.2024 (обновлено: 15:36 28.02.2024)
 
Швеция стала винтиком военной машины НАТО

Proletaren: от вступления Швеции в НАТО выиграют только производители оружия

© Unsplash/Oscar van GendФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Oscar van Gend
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Шведы от членства в НАТО только проиграют, так как теперь им придется воевать во имя интересов американцев, выиграли только оружейники, пишет шведское издание Proletaren.
Автор статьи напомнил слова премьер-министра Магдалены Андерссон в 2022 году о том, что военное неприсоединение Швеции к НАТО положительно влияло на страну, так как оно сдерживало их от войны. Кроме того, членство лишает страну возможности выступать за ядерное разоружение.
При этом в статье указывается, что альянс помогает США сохранять доминирующую позицию в мире.

"Страны становятся врагами НАТО лишь потому, что они враги Америки. Либо это государства-"ослушники" вроде Ирана и Северной Кореи, либо, как Китай и Россия, слишком богаты ресурсами, а таких нельзя оставлять в покое, даже если они пытаются сотрудничать с Америкой", отмечает автор издания.

Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО не скупятся на навязывание своей воли другим, они считают себя выше международного права. Автор привел в пример бомбежку Белграда союзом в 1999 году без мандата ООН.
Флаг Швеции
Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, пишут СМИ
15:18
Журналист Proletaren указывает, что от членства в альянсе выиграли оружейники во главе с Saab под руководством семьи Валленбергов. Ведь доля Saab на фондовом рынке увеличилась, как только начались переговоры о вступлении Швеции в НАТО.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ШВЕЦИЯНАТОчленство Швеции в НАТО
 
 
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