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Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии - 28.02.2024, ПРАЙМ

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии

Приднестровье обратилось к Москве за помощью из-за экономической блокады со стороны Кишинева, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:39+0300

2024-02-28T15:39+0300

2024-02-28T16:23+0300

приднестровье

молдавия

экономическая помощь

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Приднестровье обратилось к Москве за помощью из-за экономической блокады со стороны Кишинева, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики."Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — сказано в тексте резолюции.В документе также говорится, что республика столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.ПМР провозгласила независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года, после того, как депутаты Верховного совета ССР Молдова в июне 1990 года объявили о суверенитете ССР Молдова, на месте Молдавской ССР, созданной в 1940 году путем объединения части Бессарабии и районов МАССР на левом берегу Днестра, и взяли курс на объединение с Румынией. В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".

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приднестровье, молдавия, экономическая помощь