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Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай
Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай
Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:42+0300
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россия
китай
поставки
свинина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."Процедура доступа завершена. Поставки могут начаться уже с завтрашнего дня", - сообщили в пресс-службе, имея в виду продажи свинины из России в Китай.
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россия, китай, поставки, свинина
РОССИЯ, КИТАЙ, поставки, свинина
15:42 28.02.2024 (обновлено: 15:44 28.02.2024)
 
Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай

Россельхознадзор: поставки свинины на рынок Китая могут начаться уже с 29 февраля

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
Работа мясного цеха в городе Воложин в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай
13:39
"Процедура доступа завершена. Поставки могут начаться уже с завтрашнего дня", - сообщили в пресс-службе, имея в виду продажи свинины из России в Китай.
 
РОССИЯКИТАЙпоставкисвинина
 
 
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