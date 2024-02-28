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Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай

Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай

Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:42+0300

2024-02-28T15:42+0300

2024-02-28T15:44+0300

россия

китай

поставки

свинина

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."Процедура доступа завершена. Поставки могут начаться уже с завтрашнего дня", - сообщили в пресс-службе, имея в виду продажи свинины из России в Китай.

https://1prime.ru/20240228/agriculture-844995289.html

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россия, китай, поставки, свинина