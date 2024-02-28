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ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки - 28.02.2024, ПРАЙМ
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ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки
ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки - 28.02.2024, ПРАЙМ
ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки
ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:01+0300
2024-02-28T16:01+0300
втб
льготная ипотека
застройщики
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе банка. "С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнёров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков - убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка", - сказано в сообщении. Ранее Сбербанк с 19 февраля уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков, пользующихся его проектным финансированием и комплексным продуктом. В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране - 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи льготной ипотеки установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.
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втб, льготная ипотека, застройщики
ВТБ, льготная ипотека, застройщики
16:01 28.02.2024
 
ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки

ВТБ отменяет комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки с 28 февраля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе банка.
"С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнёров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков - убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка", - сказано в сообщении.
Ранее Сбербанк с 19 февраля уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков, пользующихся его проектным финансированием и комплексным продуктом.
Герман Греф
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
15:29
В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране - 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.
В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи льготной ипотеки установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.
 
ВТБльготная ипотеказастройщики
 
 
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