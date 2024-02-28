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ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки

ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки - 28.02.2024, ПРАЙМ

ВТБ отменит комиссии застройщикам при выдаче льготной ипотеки

ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:01+0300

2024-02-28T16:01+0300

2024-02-28T16:01+0300

втб

льготная ипотека

застройщики

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии застройщикам по всем программам ипотеки с господдержкой, при этом такие выдачи остаются убыточными, сообщили в пресс-службе банка. "С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнёров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков - убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка", - сказано в сообщении. Ранее Сбербанк с 19 февраля уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков, пользующихся его проектным финансированием и комплексным продуктом. В конце 2023 года власти России повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой по всей стране - 6 миллионов рублей, включая Москву и Петербург. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. В начале января ряд крупнейших российских банков внесли изменения в условия выдачи льготной ипотеки установив комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.

https://1prime.ru/20240228/845417457.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, льготная ипотека, застройщики