https://1prime.ru/20240228/845534206.html

Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ

Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ

Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:00+0300

2024-02-28T16:00+0300

2024-02-28T16:33+0300

украина

всу

https://1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.Авторы материала отмечают, что "абсолютно тихий НЛО в форме диска" был заснят на камеру украинскими военными. Отмечается, что объект был запечатлен над зоной боевых действий.Военнослужащие ВСУ сделали видеозапись с НЛО с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет издание. Представитель DJI в свою очередь рассказал Daily Mail, что компания не может объяснить, что засняли военные, но допустил, что речь может идти о технических неполадках."Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — добавил представитель DJI.

https://1prime.ru/20240228/ukraine-845087497.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу