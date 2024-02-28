Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/845534206.html
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:00+0300
2024-02-28T16:33+0300
украина
всу
https://1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.Авторы материала отмечают, что "абсолютно тихий НЛО в форме диска" был заснят на камеру украинскими военными. Отмечается, что объект был запечатлен над зоной боевых действий.Военнослужащие ВСУ сделали видеозапись с НЛО с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет издание. Представитель DJI в свою очередь рассказал Daily Mail, что компания не может объяснить, что засняли военные, но допустил, что речь может идти о технических неполадках."Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — добавил представитель DJI.
https://1prime.ru/20240228/ukraine-845087497.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
УКРАИНА, ВСУ
16:00 28.02.2024 (обновлено: 16:33 28.02.2024)
 
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ

Daily Mail: солдаты ВСУ сняли на камеру "тихий НЛО" в зоне спецоперации

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.
Авторы материала отмечают, что "абсолютно тихий НЛО в форме диска" был заснят на камеру украинскими военными. Отмечается, что объект был запечатлен над зоной боевых действий.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине
14:04
Военнослужащие ВСУ сделали видеозапись с НЛО с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет издание. Представитель DJI в свою очередь рассказал Daily Mail, что компания не может объяснить, что засняли военные, но допустил, что речь может идти о технических неполадках.
"Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — добавил представитель DJI.
 
УКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала