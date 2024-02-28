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Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:00+0300
2024-02-28T16:00+0300
2024-02-28T16:33+0300
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.Авторы материала отмечают, что "абсолютно тихий НЛО в форме диска" был заснят на камеру украинскими военными. Отмечается, что объект был запечатлен над зоной боевых действий.Военнослужащие ВСУ сделали видеозапись с НЛО с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет издание. Представитель DJI в свою очередь рассказал Daily Mail, что компания не может объяснить, что засняли военные, но допустил, что речь может идти о технических неполадках."Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — добавил представитель DJI.
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украина, всу
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Daily Mail: солдаты ВСУ сняли на камеру "тихий НЛО" в зоне спецоперации
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ.
Украинские военнослужащие в феврале "зафиксировали НЛО", сообщает британское издание Daily Mail
со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.
Авторы материала отмечают, что "абсолютно тихий НЛО в форме диска" был заснят на камеру украинскими военными. Отмечается, что объект был запечатлен над зоной боевых действий.
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Военнослужащие ВСУ сделали видеозапись с НЛО с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет издание. Представитель DJI в свою очередь рассказал Daily Mail, что компания не может объяснить, что засняли военные, но допустил, что речь может идти о технических неполадках.
"Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — добавил представитель DJI.