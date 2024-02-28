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Бывший автозавод Volkswagen продлил простой - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Бывший автозавод Volkswagen продлил простой
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой - 28.02.2024, ПРАЙМ
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой
Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:06+0300
2024-02-28T16:06+0300
россия
volkswagen
простой
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР. "Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации, а также для ознакомления с предложениями компании по вариантам занятости на период простоя основного производства", - обращается профсоюз к работникам предприятия на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Сроки продления простоя не уточняются. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в январе текущего года сообщал РИА Новости, что бывший автозавод Volkswagen возобновит производство в первом полугодии 2024 года. На странице профсоюза АСМ ООО АГР сообщается, что организация помогает всем рабочим завода Volkswagen в Калуге, обеспечивая поддержку. Организация входит в состав одного из крупнейших профсоюзов РФ — профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.
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россия, volkswagen, простой
РОССИЯ, Volkswagen, простой
16:06 28.02.2024
 
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлил простой на неопределенный срок

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкСборка автомобилей
Сборка автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Олег Золото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР.
"Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации, а также для ознакомления с предложениями компании по вариантам занятости на период простоя основного производства", - обращается профсоюз к работникам предприятия на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Сроки продления простоя не уточняются.
В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.
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25 февраля, 04:04
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в январе текущего года сообщал РИА Новости, что бывший автозавод Volkswagen возобновит производство в первом полугодии 2024 года.
На странице профсоюза АСМ ООО АГР сообщается, что организация помогает всем рабочим завода Volkswagen в Калуге, обеспечивая поддержку. Организация входит в состав одного из крупнейших профсоюзов РФ — профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.
 
РОССИЯVolkswagenпростой
 
 
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