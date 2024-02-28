https://1prime.ru/20240228/845558122.html
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой - 28.02.2024, ПРАЙМ
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой
Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:06+0300
2024-02-28T16:06+0300
2024-02-28T16:06+0300
россия
volkswagen
простой
https://1prime.ru/img/76291/25/762912529_0:147:3035:1854_1920x0_80_0_0_5946f3053f026de0f5afe9dff36877e5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР. "Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации, а также для ознакомления с предложениями компании по вариантам занятости на период простоя основного производства", - обращается профсоюз к работникам предприятия на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Сроки продления простоя не уточняются. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в январе текущего года сообщал РИА Новости, что бывший автозавод Volkswagen возобновит производство в первом полугодии 2024 года. На странице профсоюза АСМ ООО АГР сообщается, что организация помогает всем рабочим завода Volkswagen в Калуге, обеспечивая поддержку. Организация входит в состав одного из крупнейших профсоюзов РФ — профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.
https://1prime.ru/20240225/843147697.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/76291/25/762912529_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_7f9310e6e2042191dcb61adc997067b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, volkswagen, простой
РОССИЯ, Volkswagen, простой
Бывший автозавод Volkswagen продлил простой
Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлил простой на неопределенный срок
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Бывший автозавод Volkswagen в Калуге продлевает простой на неопределенный срок, сообщил профсоюз АСМ АГР.
"Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации, а также для ознакомления с предложениями компании по вариантам занятости на период простоя основного производства", - обращается профсоюз к работникам предприятия на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Сроки продления простоя не уточняются.
В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.
Что выгоднее: свой автомобиль, каршеринг или поездки на такси
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в январе текущего года сообщал РИА Новости, что бывший автозавод Volkswagen возобновит производство в первом полугодии 2024 года.
На странице профсоюза АСМ ООО АГР сообщается, что организация помогает всем рабочим завода Volkswagen в Калуге, обеспечивая поддержку. Организация входит в состав одного из крупнейших профсоюзов РФ — профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.