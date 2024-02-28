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В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году
Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:15+0300
2024-02-28T16:15+0300
сургутнефтегаз
запасы
добыча
углеводороды
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического управления компании Игорь Черяков."Наш прирост (запасов углеводородов - ред.) за 2023 превысил годовую добычу. Вся отчетность за 2023 году предоставлена. Мы выполнили свои показатели", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС".По словам Черякова, ежегодный прирост запасов углеводородов позволяет поддерживать ресурсную базу компании на высоком уровне.Согласно презентации, по итогам прошедшего года "Сургутнефтегаз" открыл 16 новых залежей нефти, а в 2024 году компания планирует открыть еще 12 новых залежей.Нефтедобыча "Сургутнефтегаза" в 2022 году составила 59,6 миллиона тонн, что на 7,4% больше, чем в 2021 году. Данные 2023 года компания пока не раскрывала. При этом, по словам гендиректора Владимира Богданова, "Сургутнефтегаз" сохранит добычу в 2024 году на уровне прошлого года."Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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сургутнефтегаз, запасы, добыча, углеводороды
Сургутнефтегаз, запасы, добыча, углеводороды
16:15 28.02.2024
 
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году

Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" превысил добычу в 2023 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСургутнефтегаз
Сургутнефтегаз - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического управления компании Игорь Черяков.
"Наш прирост (запасов углеводородов - ред.) за 2023 превысил годовую добычу. Вся отчетность за 2023 году предоставлена. Мы выполнили свои показатели", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС".
По словам Черякова, ежегодный прирост запасов углеводородов позволяет поддерживать ресурсную базу компании на высоком уровне.
Согласно презентации, по итогам прошедшего года "Сургутнефтегаз" открыл 16 новых залежей нефти, а в 2024 году компания планирует открыть еще 12 новых залежей.
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Нефтедобыча "Сургутнефтегаза" в 2022 году составила 59,6 миллиона тонн, что на 7,4% больше, чем в 2021 году. Данные 2023 года компания пока не раскрывала. При этом, по словам гендиректора Владимира Богданова, "Сургутнефтегаз" сохранит добычу в 2024 году на уровне прошлого года.
"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
 
Сургутнефтегаззапасыдобычауглеводороды
 
 
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