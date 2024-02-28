https://1prime.ru/20240228/845591978.html
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году - 28.02.2024, ПРАЙМ
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году
Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:15+0300
2024-02-28T16:15+0300
2024-02-28T16:15+0300
сургутнефтегаз
запасы
добыча
углеводороды
https://1prime.ru/img/83028/07/830280712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5164f0eb772d64a952ecd7d28f8b0160.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического управления компании Игорь Черяков."Наш прирост (запасов углеводородов - ред.) за 2023 превысил годовую добычу. Вся отчетность за 2023 году предоставлена. Мы выполнили свои показатели", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС".По словам Черякова, ежегодный прирост запасов углеводородов позволяет поддерживать ресурсную базу компании на высоком уровне.Согласно презентации, по итогам прошедшего года "Сургутнефтегаз" открыл 16 новых залежей нефти, а в 2024 году компания планирует открыть еще 12 новых залежей.Нефтедобыча "Сургутнефтегаза" в 2022 году составила 59,6 миллиона тонн, что на 7,4% больше, чем в 2021 году. Данные 2023 года компания пока не раскрывала. При этом, по словам гендиректора Владимира Богданова, "Сургутнефтегаз" сохранит добычу в 2024 году на уровне прошлого года."Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
https://1prime.ru/20240228/844638111.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83028/07/830280712_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ab2a053b1cbdf5bc2cead820136ee13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутнефтегаз, запасы, добыча, углеводороды
Сургутнефтегаз, запасы, добыча, углеводороды
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году
Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" превысил добычу в 2023 году
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов углеводородов "Сургутнефтегаза" в прошедшем году превысил годовую добычу, заявил заместитель главного геолога - начальник геологического управления компании Игорь Черяков.
"Наш прирост (запасов углеводородов - ред.) за 2023 превысил годовую добычу. Вся отчетность за 2023 году предоставлена. Мы выполнили свои показатели", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС".
По словам Черякова, ежегодный прирост запасов углеводородов позволяет поддерживать ресурсную базу компании на высоком уровне.
Согласно презентации, по итогам прошедшего года "Сургутнефтегаз" открыл 16 новых залежей нефти, а в 2024 году компания планирует открыть еще 12 новых залежей.
"Алроса" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за 2023 год
Нефтедобыча "Сургутнефтегаза" в 2022 году составила 59,6 миллиона тонн, что на 7,4% больше, чем в 2021 году. Данные 2023 года компания пока не раскрывала. При этом, по словам гендиректора Владимира Богданова, "Сургутнефтегаз" сохранит добычу в 2024 году на уровне прошлого года.
"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.