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ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
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ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ
Украинской армии скоро снова понадобятся ракеты к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, сообщает издание Forbes. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:39+0300
2024-02-28T16:49+0300
украина
россия
конфликт на украине
вооружения
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинской армии скоро снова понадобятся ракеты к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, сообщает издание Forbes."Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.Издание указывает, что новых поставок снарядов к упомянутым системам не было с декабря 2023 года. Журналисты Forbes также отметили февральские успехи российской армии: уничтожена батарея NASAMS из Норвегии, и поражен комплекс ПВО Patriot в зоне спецоперации.Газета New York Times подчеркивала мнение на Западе о том, что без американской поддержки Украина потерпит поражение в конфликте с Россией уже в этом году.Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. Он добавил, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выстоять в борьбе с Москвой.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, конфликт на украине
УКРАИНА, РОССИЯ, конфликт на Украине, Вооружения
16:39 28.02.2024 (обновлено: 16:49 28.02.2024)
 
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ

Forbes: ВСУ могут остаться без снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Украинской армии скоро снова понадобятся ракеты к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, сообщает издание Forbes.
"Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО", — говорится в публикации.
Издание указывает, что новых поставок снарядов к упомянутым системам не было с декабря 2023 года. Журналисты Forbes также отметили февральские успехи российской армии: уничтожена батарея NASAMS из Норвегии, и поражен комплекс ПВО Patriot в зоне спецоперации.
Газета New York Times подчеркивала мнение на Западе о том, что без американской поддержки Украина потерпит поражение в конфликте с Россией уже в этом году.
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Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. Он добавил, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выстоять в борьбе с Москвой.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯконфликт на Украине
 
 
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