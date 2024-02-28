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Приложение "Мой фитнес" может стать обязательным на смартфонах

Приложение "Мой фитнес" может стать обязательным на смартфонах - 28.02.2024, ПРАЙМ

Приложение "Мой фитнес" может стать обязательным на смартфонах

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках визита во Владимирскую область поручил проработать вопрос о включении приложения "Мой... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:50+0300

2024-02-28T16:50+0300

2024-02-28T16:50+0300

по

дмитрий чернышенко

смартфоны

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках визита во Владимирскую область поручил проработать вопрос о включении приложения "Мой фитнес" в перечень обязательного программного обеспечения, предустанавливаемого на смартфоны, сообщила пресс-служба вице-премьера.Чернышенко в ходе визита во Владимирскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Авдеевым. Вице-премьер и губернатор посетили также выставку "Цифровая среда Владимирской области" в инжиниринговом центре использования лазерных технологий в машиностроении при госуниверситете. На выставке были представлены основные достижения региона и выпускников вуза в сфере цифровых и промышленных технологий."Зампреду правительства презентовали фитнес-приложение "Мой фитнес", который накануне был представлен президенту Владимиру Путину в рамках инициативы федеральной системы мотивации граждан к спорту и здоровью. Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России и министерству спорта РФ проработать вопрос о включении приложения в перечень обязательного ПО, предустанавливаемого на смартфоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече с главой региона обсуждались вопросы спорта, цифровизации, науки и высшего образования."Президент Владимир Путин поставил задачу – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2023 года у вас этот показатель более 57%, что выше плана. С 2019 по 2026 годы субъекту на создание спортивной инфраструктуры по госпрограмме РФ "Развитие физической культуры и спорта" предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Из них более 660 миллионов рублей в рамках федпроекта "Спорт – норма жизни", – приводятся в сообщении слова Чернышенко.Кроме того, подчеркивается в релизе, во Владимирской области продолжается системная работа над устранением цифрового неравенства. Сейчас порядка 650 социально значимых объектов подключены к интернету, практически во всех малонаселенных пунктах доступны услуги связи. Также в субъекте в электронный вид переведены все массовые социально значимые услуги."Видим, что на региональном уровне идет поддержка отечественных ИТ-компаний. Быстрее всего идет цифровизация образования, здравоохранения и госуправления. По пяти отраслям экономики уровень цифровой зрелости по итогам 2023 года составляет 72,2%. Это хорошая динамика – в 2021 году аналогичный показатель был только 37%", – добавил Чернышенко.В рамках визита Чернышенко осмотрел зал Олимпийской школы спортивной борьбы, пообщался со спортсменами, пожелал им удачи и новых побед. Он также принял участие в молебне в Успенском кафедральном Соборе. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон провел экскурсию по храму и рассказал о его главных святынях.

https://1prime.ru/20240211/843039579.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

по, дмитрий чернышенко, смартфоны