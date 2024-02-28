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Польша договаривается с Киевом о закрытии границы для товаров, заявил Туск - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Польша договаривается с Киевом о закрытии границы для товаров, заявил Туск
Польша договаривается с Киевом о закрытии границы для товаров, заявил Туск - 28.02.2024, ПРАЙМ
Польша договаривается с Киевом о закрытии границы для товаров, заявил Туск
Варшава ведет переговоры с Киевом по вопросу временного полного закрытия границы для поставок товаров, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:58+0300
2024-02-28T16:58+0300
украина
польша
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Варшава ведет переговоры с Киевом по вопросу временного полного закрытия границы для поставок товаров, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. "Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота", — сообщил он. Отношения между Украиной и Польшей серьезно осложнились из-за введения эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша
УКРАИНА, ПОЛЬША
16:58 28.02.2024
 
Польша договаривается с Киевом о закрытии границы для товаров, заявил Туск

Туск: Польша ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Варшава ведет переговоры с Киевом по вопросу временного полного закрытия границы для поставок товаров, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота", — сообщил он.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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15:18
Отношения между Украиной и Польшей серьезно осложнились из-за введения эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
УКРАИНАПОЛЬША
 
 
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