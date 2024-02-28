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9,2% годовых начислено на счета клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - 28.02.2024, ПРАЙМ
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9,2% годовых начислено на счета клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
9,2% годовых начислено на счета клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - 28.02.2024, ПРАЙМ
9,2% годовых начислено на счета клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Утверждены итоги деятельности фонда за 2023 год | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:01+0300
2024-02-28T17:01+0300
пенсии
нпф
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Утверждены итоги деятельности фонда за 2023 годУтверждены итоги деятельности АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" за 2023 год. Совет директоров фонда принял решение о распределении инвестиционного дохода на счета клиентов и об индексации негосударственных пенсий отдельным группам получателей.По результатам работы в 2023 году фонд начислил на счета участников на этапе накопления доходность в размере 9,2% годовых.Также фондом будет проведена индексация негосударственных пенсий определенным группам клиентов, выплаты которым не индексировались ранее: получателям, возраст которых на 31.12.2023 составил 80 и более лет (+20% к размеру ежемесячной выплаты), а также получателям, которым на 31.12.2023 назначены выплаты по причине 1 группы инвалидности (+70% к размеру ежемесячной выплаты).НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшим НПФ в России по числу выплачиваемых пенсий, на 01.01.2024 ежемесячные выплаты в фонде получают 376,5 тыс. человек. Общее количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек.Фонд реализует корпоративные и индивидуальные программы негосударственного пенсионного обеспечения и осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является участником систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
пенсии, нпф
Пенсии, НПФ
17:01 28.02.2024
 

9,2% годовых начислено на счета клиентов НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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Утверждены итоги деятельности фонда за 2023 год
Утверждены итоги деятельности АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" за 2023 год. Совет директоров фонда принял решение о распределении инвестиционного дохода на счета клиентов и об индексации негосударственных пенсий отдельным группам получателей.
По результатам работы в 2023 году фонд начислил на счета участников на этапе накопления доходность в размере 9,2% годовых.
Также фондом будет проведена индексация негосударственных пенсий определенным группам клиентов, выплаты которым не индексировались ранее: получателям, возраст которых на 31.12.2023 составил 80 и более лет (+20% к размеру ежемесячной выплаты), а также получателям, которым на 31.12.2023 назначены выплаты по причине 1 группы инвалидности (+70% к размеру ежемесячной выплаты).
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшим НПФ в России по числу выплачиваемых пенсий, на 01.01.2024 ежемесячные выплаты в фонде получают 376,5 тыс. человек. Общее количество клиентов фонда составляет 1,3 млн человек.
Фонд реализует корпоративные и индивидуальные программы негосударственного пенсионного обеспечения и осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является участником систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц.
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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