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Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу
Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу - 28.02.2024, ПРАЙМ
Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу
Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил журналистам премьер-министр... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:03+0300
2024-02-28T17:03+0300
польша
украина
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 28 фев – ПРАЙМ. Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться", - сказал Туск.Он пояснил, что в Брюсселе "была предпринята попытка, чтобы немного ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из Украины".По словам Туска, предложение сводилось к тому, чтобы "без пошлины могло въезжать столько, сколько в 2022-2023 годах"."Польша предложит в Брюсселе, чтобы этим периодом были не 2022-2023 года, когда началась война, а период перед войной, когда лимиты на сельскохозяйственную продукцию с Украины были строгими и не угрожали польским производителям, по крайней мере не в такой степени", - сказал он.
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польша, украина, протесты фермеров
ПОЛЬША, УКРАИНА, протесты фермеров
17:03 28.02.2024
 
Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу

Туск: Польша не согласна на предложенные ЕС лимиты беспошлинного ввоза с Украины

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 28 фев – ПРАЙМ. Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться", - сказал Туск.
Он пояснил, что в Брюсселе "была предпринята попытка, чтобы немного ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из Украины".
По словам Туска, предложение сводилось к тому, чтобы "без пошлины могло въезжать столько, сколько в 2022-2023 годах".
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"Польша предложит в Брюсселе, чтобы этим периодом были не 2022-2023 года, когда началась война, а период перед войной, когда лимиты на сельскохозяйственную продукцию с Украины были строгими и не угрожали польским производителям, по крайней мере не в такой степени", - сказал он.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАпротесты фермеров
 
 
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