https://1prime.ru/20240228/845675210.html

Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу

Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу - 28.02.2024, ПРАЙМ

Предложенные ЕС лимиты беспошлинного импорта с Украины не устроили Польшу

Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил журналистам премьер-министр... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T17:03+0300

2024-02-28T17:03+0300

2024-02-28T17:03+0300

польша

украина

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 28 фев – ПРАЙМ. Польшу не устраивают предложенные Европейским союзом лимиты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск."Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. С теми лимитами, которые предложил Брюссель, мы не можем согласиться", - сказал Туск.Он пояснил, что в Брюсселе "была предпринята попытка, чтобы немного ограничить наплыв сельскохозяйственных продуктов из Украины".По словам Туска, предложение сводилось к тому, чтобы "без пошлины могло въезжать столько, сколько в 2022-2023 годах"."Польша предложит в Брюсселе, чтобы этим периодом были не 2022-2023 года, когда началась война, а период перед войной, когда лимиты на сельскохозяйственную продукцию с Украины были строгими и не угрожали польским производителям, по крайней мере не в такой степени", - сказал он.

https://1prime.ru/20240226/844524098.html

польша

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польша, украина, протесты фермеров