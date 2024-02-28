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Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией
Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией - 28.02.2024, ПРАЙМ
Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией
Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги, ведущие к границе с Францией, в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:05+0300
2024-02-28T17:05+0300
2024-02-28T17:05+0300
испания
протесты фермеров
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МАДРИД, 28 фев - ПРАЙМ. Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги, ведущие к границе с Францией, в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствуют данные каталонской дорожной службы.Согласно ей, протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7, которая является основным сухопутным маршрутом, соединяющим обе страны. Кроме того, для того, чтобы заблокировать пограничные переходы через провинцию Жирона, фермеры перекрыли дороги N-II между Баскарой и Виламаллой и N-152 в Пучсерда.В свою очередь, синдикат Unio de Pagesos и движение Revolta Pagesa предупредили, что акция протеста, которая первоначально должна была закончиться в среду, будет продлена еще на один день, так как протестующие остались недовольными после встречи с представителями департамента по борьбе с изменением климата каталонского правительства во вторник. По этой причине они требуют встречи с министром по вопросам климата автономного сообщества, Давидом Маскортом, и угрожают повысить тон своих протестов, если это условие не будет выполнено.На видеоматериалах, опубликованных на страницах протестующих в социальной сети X, видно, как испанские фермеры продолжают останавливать грузовики с продуктами из Марокко и разбрасывать груз по обочине дорог. Таким образом, аграрии обращают внимание на то, что продукты, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, очень часто не соответствуют европейским стандартам. Некоторые из протестующих перекрыли дороги срубленными деревьями и шинами от тракторов, а также разбили на обочинах небольшие палатки.Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
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испания, протесты фермеров, франция
ИСПАНИЯ, протесты фермеров, ФРАНЦИЯ
Каталонские фермеры заблокировали дороги на границе с Францией
Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги на границе с Францией
МАДРИД, 28 фев - ПРАЙМ. Каталонские фермеры второй день подряд блокируют дороги, ведущие к границе с Францией, в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствуют данные каталонской дорожной службы.
Согласно ей, протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7, которая является основным сухопутным маршрутом, соединяющим обе страны. Кроме того, для того, чтобы заблокировать пограничные переходы через провинцию Жирона, фермеры перекрыли дороги N-II между Баскарой и Виламаллой и N-152 в Пучсерда.
В свою очередь, синдикат Unio de Pagesos и движение Revolta Pagesa предупредили, что акция протеста, которая первоначально должна была закончиться в среду, будет продлена еще на один день, так как протестующие остались недовольными после встречи с представителями департамента по борьбе с изменением климата каталонского правительства во вторник. По этой причине они требуют встречи с министром по вопросам климата автономного сообщества, Давидом Маскортом, и угрожают повысить тон своих протестов, если это условие не будет выполнено.
Португальские фермеры перекрыли автомагистрали вблизи Испании, пишет СМИ
На видеоматериалах, опубликованных на страницах протестующих в социальной сети X, видно, как испанские фермеры продолжают останавливать грузовики с продуктами из Марокко и разбрасывать груз по обочине дорог. Таким образом, аграрии обращают внимание на то, что продукты, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, очень часто не соответствуют европейским стандартам. Некоторые из протестующих перекрыли дороги срубленными деревьями и шинами от тракторов, а также разбили на обочинах небольшие палатки.
Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.