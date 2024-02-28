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Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России - 28.02.2024, ПРАЙМ

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T17:06+0300

2024-02-28T17:06+0300

2024-02-28T17:06+0300

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно стратегии, для научно-технологического развития России вызовами стали новые военные, террористические и биологические угрозы, а также появление новых инфекций.Отмечается, что в ответ на большие вызовы надо создавать наукоемкие технологии и продукты.Новость дополняется

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2024

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владимир путин