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Патрушев раскрыл историческую роль России в Латинской Америке
Патрушев раскрыл историческую роль России в Латинской Америке - 28.02.2024, ПРАЙМ
Патрушев раскрыл историческую роль России в Латинской Америке
Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила, Москва всегда оказывала содействие развитию региона, заявил секретарь Совета... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:08+0300
2024-02-28T17:08+0300
2024-02-28T17:15+0300
россия
латинская америка
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила, Москва всегда оказывала содействие развитию региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Накануне в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности."Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила. Еще во времена Российской империи у нас были добрые связи с регионом. Огромный вклад в его развитие и освобождение из-под империалистического гнета США сделал в свое время СССР. Об этом здесь хорошо помнят. Каждый раз, когда приезжаю в Латинскую Америку, с огромным удовольствием встречаю людей разных поколений, превосходно говорящих по-русски и с любовью отзывающихся о нашей стране", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".По его словам, абсолютное большинство латиноамериканских государств придерживаются взвешенной внешней политики на фоне беспрецедентной агрессивной кампании англосаксов против России. Развитие дружеских связей с партнерами в регионе остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы, подчеркнул Патрушев."Напомню, что в действующей редакции Концепции внешней политики России отдельно обозначена необходимость поддержки латиноамериканских государств, подвергающихся давлению США и их союзников", - добавил секретарь Совбеза РФ.По словам Патрушева, сотрудничество России с латиноамериканскими друзьями исторически носит многовекторный и взаимовыгодный характер, направленный на обеспечение национальной и региональной безопасности. Он отметил, что стороны обсудили такие темы, как противодействие терроризму, экстремизму, наркоторговле, а также перспективы реализации экономических проектов.Секретарь россйиского Совбеза также напомнил, что Москва всегда оказывала содействие развитию Латинской Америки,."Мы никогда не выступали в роли колонизаторов. Посмотрите на латиноамериканскую историю – это же один из самых многострадальных регионов мира. Испанцы, португальцы, голландцы, англичане – все видели в нем только источник наживы, веками осуществлялось чудовищное закабаление и эксплуатация местного населения, стирались с лица земли целые народы и цивилизации, безвозвратно гибли бесценные культурные ценности", - сказал Патрушев."Вспомните, как католические миссионеры сжигали уникальные рукописи инков и других народов, а взамен сочиняли лживые рассказы о кровожадных и безбожных варварах. Подчеркну, что такая же тактика лжи Западом используется и против России. По вековому шаблону выдумывают "сказки" о русском варварстве, а затем сами же в них верят", - добавил секретарь СБ РФ.
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россия, латинская америка, николай патрушев
РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Николай Патрушев
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила, Москва всегда оказывала содействие развитию региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Накануне в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.
Эксперт спрогнозировал рост поставок российской нефти в Латинскую Америку
"Россия в Латинской Америке исторически выступает как конструктивная сила. Еще во времена Российской империи у нас были добрые связи с регионом. Огромный вклад в его развитие и освобождение из-под империалистического гнета США сделал в свое время СССР. Об этом здесь хорошо помнят. Каждый раз, когда приезжаю в Латинскую Америку, с огромным удовольствием встречаю людей разных поколений, превосходно говорящих по-русски и с любовью отзывающихся о нашей стране", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, абсолютное большинство латиноамериканских государств придерживаются взвешенной внешней политики на фоне беспрецедентной агрессивной кампании англосаксов против России. Развитие дружеских связей с партнерами в регионе остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы, подчеркнул Патрушев.
"Напомню, что в действующей редакции Концепции внешней политики России отдельно обозначена необходимость поддержки латиноамериканских государств, подвергающихся давлению США и их союзников", - добавил секретарь Совбеза РФ.
По словам Патрушева, сотрудничество России с латиноамериканскими друзьями исторически носит многовекторный и взаимовыгодный характер, направленный на обеспечение национальной и региональной безопасности. Он отметил, что стороны обсудили такие темы, как противодействие терроризму, экстремизму, наркоторговле, а также перспективы реализации экономических проектов.
Секретарь россйиского Совбеза также напомнил, что Москва всегда оказывала содействие развитию Латинской Америки,.
Российское кино покоряет Латинскую Америку
"Мы никогда не выступали в роли колонизаторов. Посмотрите на латиноамериканскую историю – это же один из самых многострадальных регионов мира. Испанцы, португальцы, голландцы, англичане – все видели в нем только источник наживы, веками осуществлялось чудовищное закабаление и эксплуатация местного населения, стирались с лица земли целые народы и цивилизации, безвозвратно гибли бесценные культурные ценности", - сказал Патрушев.
"Вспомните, как католические миссионеры сжигали уникальные рукописи инков и других народов, а взамен сочиняли лживые рассказы о кровожадных и безбожных варварах. Подчеркну, что такая же тактика лжи Западом используется и против России. По вековому шаблону выдумывают "сказки" о русском варварстве, а затем сами же в них верят", - добавил секретарь СБ РФ.