https://1prime.ru/20240228/845676787.html

Глава Uniper рассказал, что поможет Германии отказаться от угля

Глава Uniper рассказал, что поможет Германии отказаться от угля - 28.02.2024, ПРАЙМ

Глава Uniper рассказал, что поможет Германии отказаться от угля

Генеральный директор государственного энергетического концерна Uniper заявил, что Германии необходимо больше газовых электростанций мощностью свыше 10 ГВт для... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T17:18+0300

2024-02-28T17:18+0300

2024-02-28T17:28+0300

уголь

uniper

германия

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор государственного энергетического концерна Uniper заявил, что Германии необходимо больше газовых электростанций мощностью свыше 10 ГВт для того, чтобы отказаться от сжигания угля в пользу "чистых" источников энергии, сообщает агентство Reuters. "Мы считаем, новые электростанции должны быть мощностью от 20 ГВт до 25 ГВт, чтобы прийти на смену старым. Нам нужен другой уровень", - цитирует Рейтер генерального директора Uniper Майкла Льюиса (Michael Lewis). По его словам, у тех газовых электростанций на 10 ГВт, которые предположительно будут работать на чистом водороде, мощность слишком мала для того, чтобы совершить переход от сжигания угля к альтернативным источникам энергии. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. Чистая прибыль энергоконцерна, приходящаяся на акционеров компании, за прошлый год составила 6,3 миллиарда евро после убытка в 19 миллиардов годом ранее. При этом в декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

https://1prime.ru/20240227/844577102.html

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уголь, uniper, германия