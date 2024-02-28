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Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами
Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами - 28.02.2024, ПРАЙМ
Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами
Российская армия должна быть обеспечена наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:41+0300
2024-02-28T17:41+0300
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российская армия должна быть обеспечена наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись выступления размещена в аккаунте зампреда Совбеза РФ в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в скором времени Запад планирует поставить Украине различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, при этом в последнее время ВСУ активно используют беспилотники ударного типа. "В таких условиях надо, чтобы наши Вооруженные силы были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам противовоздушной обороны", — сказал Медведев.Он также сообщил, что не так давно доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем и средств ПВО и есть ряд специальных указаний на эту тему.По словам Медведева, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет расти."По мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет естественно будет возрастать, это совершенно очевидно", — заявил он.
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дмитрий медведев, пво
Дмитрий Медведев, ПВО
17:41 28.02.2024
 
Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами

Медведев: войска РФ должны быть обеспечены зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон "Алабино"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон Алабино - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российская армия должна быть обеспечена наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись выступления размещена в аккаунте зампреда Совбеза РФ в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в скором времени Запад планирует поставить Украине различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, при этом в последнее время ВСУ активно используют беспилотники ударного типа.
"В таких условиях надо, чтобы наши Вооруженные силы были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам противовоздушной обороны", — сказал Медведев.
Он также сообщил, что не так давно доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о приоритете обеспечения производства особо востребованных систем и средств ПВО и есть ряд специальных указаний на эту тему.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Медведев высказался о "затяжной и болезненной проблеме" Макрона
Вчера, 14:29
По словам Медведева, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет расти.
"По мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет естественно будет возрастать, это совершенно очевидно", — заявил он.
 
Дмитрий МедведевПВО
 
 
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