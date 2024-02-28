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Медведев на оборонном совещании процитировал телеграмму Сталина
Медведев на оборонном совещании процитировал телеграмму Сталина - 28.02.2024, ПРАЙМ
Медведев на оборонном совещании процитировал телеграмму Сталина
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о том, как СССР достигал победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:56+0300
2024-02-28T17:56+0300
2024-02-28T18:00+0300
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о том, как СССР достигал победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина руководителям двух заводов, в которой он в жесткой форме требует производства необходимых Красной армии самолетов."Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб", — сказал он в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.Медведев прочел телеграмму Сталина до конца."Шенкман дает по одному "Ил-2" в день" - по одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. "А Третьяков дает "Миг-3" по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "Миги", а "Ил-2". Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному "Ил-2" в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.
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дмитрий медведев, впк
Медведев на оборонном совещании процитировал телеграмму Сталина
Медведев, говоря о победе в ВОВ, процитировал телеграмму Сталина руководству авиазаводов
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о том, как СССР достигал победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина руководителям двух заводов, в которой он в жесткой форме требует производства необходимых Красной армии самолетов.
"Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб", — сказал он в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
Медведев прочел телеграмму Сталина до конца.
Медведев поручил обеспечить армию востребованными зенитными ракетами
"Шенкман дает по одному "Ил-2" в день" - по одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. "А Третьяков дает "Миг-3" по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не "Миги", а "Ил-2". Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному "Ил-2" в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.