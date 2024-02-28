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СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией

СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией - 28.02.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией

Североатлантический альянс может оказаться в невыгодном положении из-за нехватки вооружений в случае противостояния с Россией, сообщает Asia Times. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T18:09+0300

2024-02-28T18:09+0300

2024-02-28T18:12+0300

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс может оказаться в невыгодном положении из-за нехватки вооружений в случае противостояния с Россией, сообщает Asia Times."Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении", — указывается в публикации.Судя по поставкам Киеву, союз не обладает производственными мощностями для обеспечения длительной войны, отметил автор. Он объяснил это тем, что военный блок давно придерживается схемы — "воевать, пока хватает оборудования и припасов".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь.Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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нато, украина, россия