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Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ
Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ
Тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к местному парламенту в Кардиффе, протестуя против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T18:26+0300
2024-02-28T18:26+0300
2024-02-28T18:27+0300
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к местному парламенту в Кардиффе, протестуя против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев, сообщила газета Evening Standard."Тысячи людей пришли к уэльскому парламенту в протест против предлагаемого радикального изменения в субсидиях для фермеров", - говорится в сообщении издания.Протестующие съехались в столицу со всего региона, они размахивают уэльскими флагами и плакатами на английском и валлийском с надписью "Нет фермеров, нет еды", а также выступают с речами, пишет газета.Демонстранты выступают против предложений правительства Уэльса ввести новую систему субсидий, согласно которой фермеры в обмен на средства должны будут выделять 10% своей земли под посадку деревьев в рамках мер по сохранению окружающей среды, сообщает Evening Standard.Фермеры заявляют, что это приведет к убыткам и возможной потере 5,5 тысячи рабочих мест, говорится в статье.Как напоминает издание, в Уэльсе уже проходили отдельные протесты фермеров, однако эта демонстрация стала крупнейшей.Ранее сообщалось, что фермеры в Уэльсе устроили протест на тракторах возле офиса министра по вопросам сельского хозяйства, одному мужчине были предъявлены обвинения. До этого около трех тысяч аграриев в Уэльсе выступили против новых планов властей по поводу изменения схемы оплаты труда.
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великобритания, фермеры
Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ
Evening Standard: фермеры в Уэльсе протестуют у парламента против изменений субсидий
МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к местному парламенту в Кардиффе, протестуя против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев, сообщила газета Evening Standard.
"Тысячи людей пришли к уэльскому парламенту в протест против предлагаемого радикального изменения в субсидиях для фермеров", - говорится в сообщении издания.
Протестующие съехались в столицу со всего региона, они размахивают уэльскими флагами и плакатами на английском и валлийском с надписью "Нет фермеров, нет еды", а также выступают с речами, пишет газета.
Демонстранты выступают против предложений правительства Уэльса ввести новую систему субсидий, согласно которой фермеры в обмен на средства должны будут выделять 10% своей земли под посадку деревьев в рамках мер по сохранению окружающей среды, сообщает Evening Standard.
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Фермеры заявляют, что это приведет к убыткам и возможной потере 5,5 тысячи рабочих мест, говорится в статье.
Как напоминает издание, в Уэльсе уже проходили отдельные протесты фермеров, однако эта демонстрация стала крупнейшей.
Ранее сообщалось, что фермеры в Уэльсе устроили протест на тракторах возле офиса министра по вопросам сельского хозяйства, одному мужчине были предъявлены обвинения. До этого около трех тысяч аграриев в Уэльсе выступили против новых планов властей по поводу изменения схемы оплаты труда.