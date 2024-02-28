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Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ

Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Тысячи фермеров в Уэльсе протестуют против изменений субсидий, пишет СМИ

Тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к местному парламенту в Кардиффе, протестуя против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T18:26+0300

2024-02-28T18:26+0300

2024-02-28T18:27+0300

великобритания

фермеры

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к местному парламенту в Кардиффе, протестуя против планов правительства изменить механизм субсидий для аграриев, сообщила газета Evening Standard."Тысячи людей пришли к уэльскому парламенту в протест против предлагаемого радикального изменения в субсидиях для фермеров", - говорится в сообщении издания.Протестующие съехались в столицу со всего региона, они размахивают уэльскими флагами и плакатами на английском и валлийском с надписью "Нет фермеров, нет еды", а также выступают с речами, пишет газета.Демонстранты выступают против предложений правительства Уэльса ввести новую систему субсидий, согласно которой фермеры в обмен на средства должны будут выделять 10% своей земли под посадку деревьев в рамках мер по сохранению окружающей среды, сообщает Evening Standard.Фермеры заявляют, что это приведет к убыткам и возможной потере 5,5 тысячи рабочих мест, говорится в статье.Как напоминает издание, в Уэльсе уже проходили отдельные протесты фермеров, однако эта демонстрация стала крупнейшей.Ранее сообщалось, что фермеры в Уэльсе устроили протест на тракторах возле офиса министра по вопросам сельского хозяйства, одному мужчине были предъявлены обвинения. До этого около трех тысяч аграриев в Уэльсе выступили против новых планов властей по поводу изменения схемы оплаты труда.

https://1prime.ru/20240228/845675437.html

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великобритания, фермеры