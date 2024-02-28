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С февраля "Семейную ипотеку" в Сбере можно взять в 2,5 раза больше лимита

С февраля "Семейную ипотеку" в Сбере можно взять в 2,5 раза больше лимита - 28.02.2024, ПРАЙМ

С февраля "Семейную ипотеку" в Сбере можно взять в 2,5 раза больше лимита

Клиенты Сбербанка с 29 февраля смогут взять "Семейную ипотеку" на сумму в 2,5 раза больше лимита, сообщает банк. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T18:44+0300

2024-02-28T18:44+0300

2024-02-28T18:44+0300

сбербанк

семейная ипотека

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка с 29 февраля смогут взять "Семейную ипотеку" на сумму в 2,5 раза больше лимита, сообщает банк. "С 29 февраля клиенты Сбера могут взять "Семейную ипотеку" на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита", - говорится в сообщении. Отмечается, что процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита - рыночной. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области клиенты могут оформить ипотеку на сумму до 30 миллионов рублей, в остальных регионах - до 15 миллионов рублей. Тогда как базовые лимиты по "Семейной ипотеке" - 12 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно. В банке напоминают, что по программе можно приобрести квартиру только в новостройке. При этом "Семейная ипотека" с повышенным лимитом не сочетается с программой субсидирования от застройщика. Кредит на покупку жилья на первичном рынке недвижимости или строительство жилого дома в рамках "Семейной ипотеки" под 6% могут взять семьи с двумя и более детьми до 18 лет независимо от возраста супругов. Кроме того, такую ипотеку могут взять семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

https://1prime.ru/20240228/845530953.html

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сбербанк, семейная ипотека