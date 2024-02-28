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Недельная инфляция в России составила 0,13 процентов

Недельная инфляция в России составила 0,13 процентов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,13 процентов

Недельная инфляция в России с 20 по 26 февраля ускорилась до 0,13% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,42%, сообщил в среду... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:03+0300

2024-02-28T19:03+0300

2024-02-28T19:03+0300

россия

инфляция

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 20 по 26 февраля ускорилась до 0,13% с 0,11% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,42%, сообщил в среду Росстат. "За период с 20 по 26 февраля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала февраля – 100,56%, с начала года – 101,42%", - говорится в материалах. Как пишет Росстат, рост цен на плодоовощную продукцию замедлился и в среднем составил 0,6% после 1,4% на прошлой отчетной неделе. В том числе капуста подорожала на 2,4%, помидоры - на 2,2%, свекла - на 1,7%, морковь - на 1,6%, бананы - на 0,9%, лук - на 0,8%, яблоки - на 0,3%. Снизились цены на огурцы и картофель - на 1% и 0,4% соответственно. На отчетной неделе Росстат зафиксировал рост цен на ряд продовольственных товаров, в частности, на говядину - на 0,6%, баранину и соль - на 0,5%; вареные колбасы, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар - на 0,4%; сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, макаронные изделия - на 0,3%. Мороженая рыба, молоко, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, мука и вермишель подорожали на 0,2%; маргарин, сыры, гречка и хлеб - на 0,1%. Снизились цены на чай - на 0,4%; яйца и рис - на 0,2%; курятину, мясные консервы для детского питания и печенье - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и зубные пасты - на 0,4%, туалетная бумага - на 0,2%, гигиенические прокладки, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Детские подгузники, зубные щетки и стиральные порошки подешевели на 0,1%. Бытовые и электроприборы на неделе с 20 по 26 февраля подешевели: смартфоны - на 1,1%, электропылесосы - на 0,4%, телевизоры - на 0,2%. Стоимость как нового отечественного автомобиля, так и иностранного не изменилась. Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности анальгин, поливитамины подорожали на 0,5%; средство от кашля "Ренгалин" и аллохол - на 0,4%; корвалол, противовирусный препарат "Эргоферон" и мазь "Левомеколь" - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,4%. Рост стоимости авиаперелета экономическим классом ускорился до 3,2% с 0,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция