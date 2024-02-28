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Безработица в России вернулась на исторический минимум - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Безработица в России вернулась на исторический минимум
Безработица в России вернулась на исторический минимум - 28.02.2024, ПРАЙМ
Безработица в России вернулась на исторический минимум
Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:05+0300
2024-02-28T19:31+0300
россия
безработица
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата. "Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства. Безработица в России в октябре и ноябре 2023 года находилась на историческом минимуме в 2,9%. В декабре она составила 3%. "В январе 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщает Росстат.Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,289 миллиона человек, то в январе она снизилась до 2,15 миллиона человек (меньше, чем в октябре и ноябре).Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,4 миллиона человек.
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россия, безработица
РОССИЯ, безработица
19:05 28.02.2024 (обновлено: 19:31 28.02.2024)
 
Безработица в России вернулась на исторический минимум

Росстат: безработица в России в январе вернулась на исторический минимум в 2,9%

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Безработица в России в январе снизилась до 2,9%, вернувшись на исторический минимум, следует из данных Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства.
Безработица в России в октябре и ноябре 2023 года находилась на историческом минимуме в 2,9%. В декабре она составила 3%.
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"В январе 2024 года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщает Росстат.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,289 миллиона человек, то в январе она снизилась до 2,15 миллиона человек (меньше, чем в октябре и ноябре).
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу января 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2023 года составила 75,4 миллиона человек.
 
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