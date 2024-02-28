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Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет
Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет - 28.02.2024, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет
Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 8,5% в годовом выражении, в целом за 2023 год - на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:08+0300
2024-02-28T19:49+0300
россия
реальная зарплата
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 8,5% в годовом выражении, в целом за 2023 год - на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В декабре по сравнению с ноябрем реальные зарплаты выросли на 40,5% (столь существенный рост связан с выплатой бонусов и премий в конце года). В четвертом квартале их рост составил 15,5% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году составила, по предварительным данным, 73,7 тысячи рублей и по сравнению c 2022 годом выросла на 14,1%, в декабре 2023 года - 103,8 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.
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россия, реальная зарплата
РОССИЯ, реальная зарплата
19:08 28.02.2024 (обновлено: 19:49 28.02.2024)
 
Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет

Росстат: реальные зарплаты россиян выросли в 2023 году на 7,8 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 8,5% в годовом выражении, в целом за 2023 год - на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В декабре по сравнению с ноябрем реальные зарплаты выросли на 40,5% (столь существенный рост связан с выплатой бонусов и премий в конце года). В четвертом квартале их рост составил 15,5% год к году.
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При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году составила, по предварительным данным, 73,7 тысячи рублей и по сравнению c 2022 годом выросла на 14,1%, в декабре 2023 года - 103,8 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.
 
РОССИЯреальная зарплата
 
 
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