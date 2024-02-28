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Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет

Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет - 28.02.2024, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет

Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 8,5% в годовом выражении, в целом за 2023 год - на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:08+0300

2024-02-28T19:08+0300

2024-02-28T19:49+0300

россия

реальная зарплата

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре выросли на 8,5% в годовом выражении, в целом за 2023 год - на 7,8%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В декабре по сравнению с ноябрем реальные зарплаты выросли на 40,5% (столь существенный рост связан с выплатой бонусов и премий в конце года). В четвертом квартале их рост составил 15,5% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году составила, по предварительным данным, 73,7 тысячи рублей и по сравнению c 2022 годом выросла на 14,1%, в декабре 2023 года - 103,8 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.

https://1prime.ru/20240228/845690901.html

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россия, реальная зарплата