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Дизель за неделю на российских заправках подорожал до 64,81 рубля

Дизель за неделю на российских заправках подорожал до 64,81 рубля - 28.02.2024, ПРАЙМ

Дизель за неделю на российских заправках подорожал до 64,81 рубля

Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 19 по 26 февраля поднялась на 0,03%, или на 2 копейки - до 64,81 рубля за литр, свидетельствуют данные... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:11+0300

2024-02-28T19:11+0300

2024-02-28T19:11+0300

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 19 по 26 февраля поднялась на 0,03%, или на 2 копейки - до 64,81 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена дизтоплива опустилась на 0,1%, или на 6 копеек - до 64,79 рубля за литр. В то же время средняя цена бензина с 19 по 26 февраля замерла: в среднем он стоит так же, как и три недели назад - 54,64 рубля за литр. Цена на отдельные марки бензина также не изменилась. Бензин Аи-92 по-прежнему стоит 50,57 рубля за литр, Аи-95 - 55,22 рубля, Аи-98 - 68,63 рубля. Общая инфляция в стране за неделю составила 0,13%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 7 регионах России. Сильнее всего он подешевел в республиках Калмыкия и Тыва - на 0,2%. В то же время рост цен был зафиксирован в 9 субъектах РФ. Больше всего бензин подорожал в Республике Коми - на 1,1%. Производство бензина в России за отчетный период увеличилось на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 905,6 тысячи тонн, дизтоплива - на 9,4%, до 1,744 миллиона тонн. Во вторник представитель вице-премьера Александра Новака сообщил, что правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Розничные цены тогда тоже значительно ускорили рост. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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