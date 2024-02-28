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Росстат зафиксировал удешевление яиц и подсолнечного масла в России - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Росстат зафиксировал удешевление яиц и подсолнечного масла в России
Росстат зафиксировал удешевление яиц и подсолнечного масла в России - 28.02.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал удешевление яиц и подсолнечного масла в России
Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:18+0300
2024-02-28T19:18+0300
россия
яйца
пальмовое масло
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая прошлого года, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, рисовая крупа на отчетной неделе подешевела впервые с середины мая 2023 года - на 0,16%, пшенная крупа тоже стала стоить меньше - на 0,05%. А гречневая крупа, в отличие от них, незначительно выросла в цене - на 0,07%, чуть больше прибавила вермишель - 0,21%. Яйца стали дешевле на 0,23%, подсолнечное масло - на 0,05%, сахар - подорожал на 0,41%. Охлажденные и мороженые куры за период с 20 по 26 февраля стали дешевле на 0,13%, свинина - на 0,05%; другие виды мяса стали стоить больше, чем неделю назад - на 0,58% говядина и на 0,52% - баранина. Вареная колбаса и сосиски с сардельками также выросли в цене - на 0,43% и на 0,33%, неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила 0,18%. "Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 0,6%, в том числе на капусту белокочанную - плюс 2,4%, помидоры - плюс 2,2%, свеклу столовую - плюс 1,7%, морковь - плюс 1,6%, бананы - плюс 0,9%, лук репчатый - плюс 0,8%, яблоки - плюс 0,3%. Снизились цены: на огурцы (минус 1%), картофель (минус 0,4%)", - сообщил Росстат. Снизились цены на черный чай - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания и на печенье (на 0,1%). Соль за период с 20 по 26 февраля стала дороже на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,4%, сливочное масло и макаронные изделия - на 0,3%, пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детей, а также пшеничная мука и вермишель - на 0,2%.
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россия, яйца, пальмовое масло
РОССИЯ, яйца, пальмовое масло
19:18 28.02.2024
 
Росстат зафиксировал удешевление яиц и подсолнечного масла в России

Росстат: рис, яйца, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в России с 20 по 26 февраля

© Фото : Unsplash/Rebekah HowellКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Unsplash/Rebekah Howell
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Рис, яйца, свинина, мясо кур, подсолнечное масло подешевели в РФ за период с 20 по 26 февраля, при этом цена на рис стала снижаться впервые с середины мая прошлого года, следует из материалов Росстата.
Согласно данным статведомства, рисовая крупа на отчетной неделе подешевела впервые с середины мая 2023 года - на 0,16%, пшенная крупа тоже стала стоить меньше - на 0,05%. А гречневая крупа, в отличие от них, незначительно выросла в цене - на 0,07%, чуть больше прибавила вермишель - 0,21%. Яйца стали дешевле на 0,23%, подсолнечное масло - на 0,05%, сахар - подорожал на 0,41%.
Охлажденные и мороженые куры за период с 20 по 26 февраля стали дешевле на 0,13%, свинина - на 0,05%; другие виды мяса стали стоить больше, чем неделю назад - на 0,58% говядина и на 0,52% - баранина. Вареная колбаса и сосиски с сардельками также выросли в цене - на 0,43% и на 0,33%, неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила 0,18%.
Продажа куриных яиц - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В ФАС зафиксировали тенденцию к снижению цен на яйца
10:37
"Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 0,6%, в том числе на капусту белокочанную - плюс 2,4%, помидоры - плюс 2,2%, свеклу столовую - плюс 1,7%, морковь - плюс 1,6%, бананы - плюс 0,9%, лук репчатый - плюс 0,8%, яблоки - плюс 0,3%. Снизились цены: на огурцы (минус 1%), картофель (минус 0,4%)", - сообщил Росстат.
Снизились цены на черный чай - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания и на печенье (на 0,1%). Соль за период с 20 по 26 февраля стала дороже на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,4%, сливочное масло и макаронные изделия - на 0,3%, пастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детей, а также пшеничная мука и вермишель - на 0,2%.
 
РОССИЯяйцапальмовое масло
 
 
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