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Минэкономразвития обновило данные по инфляции - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития обновило данные по инфляции
Минэкономразвития обновило данные по инфляции - 28.02.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития обновило данные по инфляции
Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:27+0300
2024-02-28T19:36+0300
россия
инфляция
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году – 7,58%", - говорится в обзоре.Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,19% с 0,25% неделей ранее."На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61% при удешевлении огурцов и картофеля. На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). Возобновилось снижение цен на яйца, продолжили дешеветь мясо кур и свинина", - отметили в министерстве.В сегменте непродовольственных товаров министерство зафиксировало околонулевую динамику, в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг - инфляция составила 0,3% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (3,2%).
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россия, инфляция
РОССИЯ, инфляция
19:27 28.02.2024 (обновлено: 19:36 28.02.2024)
 
Минэкономразвития обновило данные по инфляции

Минэкономразвития: инфляция в России на 26 февраля составила 7,58% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 26 февраля составила 7,58%, практически как и неделей ранее (7,57%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году – 7,58%", - говорится в обзоре.
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,19% с 0,25% неделей ранее.
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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"На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61% при удешевлении огурцов и картофеля. На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). Возобновилось снижение цен на яйца, продолжили дешеветь мясо кур и свинина", - отметили в министерстве.
В сегменте непродовольственных товаров министерство зафиксировало околонулевую динамику, в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг - инфляция составила 0,3% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (3,2%).
 
РОССИЯинфляция
 
 
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