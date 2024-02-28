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Российская экономика ускорила рост в январе - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Российская экономика ускорила рост в январе
Российская экономика ускорила рост в январе - 28.02.2024, ПРАЙМ
Российская экономика ускорила рост в январе
Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:30+0300
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россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития. "По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после роста на 4,4% год к году в декабре", - говорится в документе.По первой оценке Росстата, в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%.Ранее в феврале Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на этой неделе сказал журналистам, что не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным.В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%.
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россия
РОССИЯ
19:30 28.02.2024 (обновлено: 19:37 28.02.2024)
 
Российская экономика ускорила рост в январе

Минэкономразвития: рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития.
"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после роста на 4,4% год к году в декабре", - говорится в документе.
По первой оценке Росстата, в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%.
Рейхстаг, Берлин, Германия
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12:34
Ранее в феврале Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на этой неделе сказал журналистам, что не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%.
 
РОССИЯ
 
 
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