https://1prime.ru/20240228/845692382.html

Российская экономика ускорила рост в январе

Российская экономика ускорила рост в январе - 28.02.2024, ПРАЙМ

Российская экономика ускорила рост в январе

Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:30+0300

2024-02-28T19:30+0300

2024-02-28T19:37+0300

россия

https://1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре, говорится в обзоре Минэкономразвития. "По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% год к году после роста на 4,4% год к году в декабре", - говорится в документе.По первой оценке Росстата, в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%.Ранее в феврале Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на этой неделе сказал журналистам, что не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным.В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%.

https://1prime.ru/20240228/844704336.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия