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Минсельхоз отметил удешевление продукции птицеводства и ряда овощей

Минсельхоз отметил удешевление продукции птицеводства и ряда овощей - 28.02.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз отметил удешевление продукции птицеводства и ряда овощей

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:34+0300

2024-02-28T19:34+0300

2024-02-28T19:35+0300

россия

овощи

птицеводство

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, а также снижение отпускных цен на ряд овощей - среди них картофель, капуста и огурцы, говорится в сообщении министерства. "Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию", - сообщили в пресс-службе. "Среди других трендов можно отметить снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы", - добавили там. В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за килограмм по состоянию на 28 февраля, на яйца первой категории – на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, на яйца второй категории – на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. "Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении. Среди других трендов в министерстве отмечают снижение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы. "Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - уточняют в пресс-службе. Там пояснили, что стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах: по состоянию на 28 февраля его объем на 3,2% выше, чем год назад на ту же дату, включая 108,6 тысячи тонн огурцов и 74,8 тысячи тонн томатов. Росстат сообщил, что за период с 20 по 26 февраля яйца в России стали дешевле на 0,23%, мясо кур - на 0,13%, огурцы подешевели на 1%, картофель - на 0,4%. Между тем, по его данным, помидоры за тот же период прибавили в цене 2,2%, а капуста - 2,4%.

https://1prime.ru/20240222/843147207.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, овощи, птицеводство