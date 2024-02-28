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Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью

Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью - 28.02.2024, ПРАЙМ

Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью

"АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T19:40+0300

2024-02-28T19:40+0300

2024-02-28T19:40+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В прошлом году убытка не было, более того - мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о финансовых результатах "АвтоВАЗа" за 2023 год. О каком размере прибыли идет речь, вице-премьер не уточнил. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

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россия, автоваз