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Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью
Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью - 28.02.2024, ПРАЙМ
Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью
"АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T19:40+0300
2024-02-28T19:40+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В прошлом году убытка не было, более того - мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о финансовых результатах "АвтоВАЗа" за 2023 год. О каком размере прибыли идет речь, вице-премьер не уточнил. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
19:40 28.02.2024
 
Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" закончил 2023 год с прибылью

Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" завершил 2023 год с прибылью, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В прошлом году убытка не было, более того - мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о финансовых результатах "АвтоВАЗа" за 2023 год.
О каком размере прибыли идет речь, вице-премьер не уточнил.
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"АвтоВАЗ" запатентовал облик новой Lada
11:05
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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