https://1prime.ru/20240228/845694169.html

ЦБ представил БРИКС направления по финансированию устойчивого развития

ЦБ представил БРИКС направления по финансированию устойчивого развития - 28.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ представил БРИКС направления по финансированию устойчивого развития

Банк России провел семинар для центральных банков БРИКС и представил возможные направления их сотрудничества в области финансирования устойчивого развития,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T20:24+0300

2024-02-28T20:24+0300

2024-02-28T20:24+0300

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брикс

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк России провел семинар для центральных банков БРИКС и представил возможные направления их сотрудничества в области финансирования устойчивого развития, сообщает регулятор. "Банк России провел в Бразилии семинар для центральных банков БРИКС и представил возможные направления их сотрудничества в области финансирования устойчивого развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что в семинаре участвовали представители центральных банков, финансовых министерств, коммерческих банков и юридических компаний стран БРИКС (включая новые страны), а также члены Программы развития ООН, Торгово-промышленной палаты "Китай - Бразилия". "Мы создали необходимую правовую базу для выпуска всех видов облигаций устойчивого развития, участвовали в создании системы верификации таких инструментов и раскрытия информации их эмитентами. Также мы активно интегрируем вопросы устойчивого развития в корпоративное управление компаний, проводим стресс-тестирование климатических рисков", - отметил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Физические и переходные климатические риски, которые транслируются в традиционные категории рисков и воздействуют на деятельность компаний реального сектора, так или иначе влияют на стабильность финансовой системы. Поэтому центральным банкам необходимо содействовать трансформации бизнеса компаний и создавать условия для развития рынка финансирования устойчивого развития", - добавил Чистюхин. Также Банк России предложил представителям стран БРИКС выработать общие стандарты в области "зеленого" финансирования, обеспечить недискриминационный доступ компаний из углеродоемких отраслей и финансирующих их финансовых организаций к фондированию и финансовым услугам на рынках дружественных стран, обеспечивающих переход к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Одним из важных направлений может стать объединение добровольных углеродных рынков стран-партнеров и взаимное признание учета/раскрытия информации о выбросах парниковых газов. На семинаре также были рассмотрены инициативы участников рынка, посвященные, в частности, созданию Климатического совета БРИКС - наднационального механизма сотрудничества заинтересованных организаций стран БРИКС в области климата, "зеленой" экономики и устойчивого развития.

https://1prime.ru/20240228/brics-844618201.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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