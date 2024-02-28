https://1prime.ru/20240228/845694423.html

Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился

Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился - 28.02.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился

Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T20:29+0300

2024-02-28T20:29+0300

2024-02-28T20:29+0300

россия

иран

товарооборот

https://1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg

ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Из Российской Федерации общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана - 1,3 миллиарда долларов. У нас есть потенциал наращивания", - сообщил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана. "Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет дальше развиваться", - заключил вице-премьер.

https://1prime.ru/20240228/844960686.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, товарооборот