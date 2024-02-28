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Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился - 28.02.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T20:29+0300
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Из Российской Федерации общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана - 1,3 миллиарда долларов. У нас есть потенциал наращивания", - сообщил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана. "Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет дальше развиваться", - заключил вице-премьер.
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РОССИЯ, ИРАН, товарооборот
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Новак: товарооборот России и Ирана в 2023 году составил около четырех миллиарда долларов
ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Из Российской Федерации общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана - 1,3 миллиарда долларов. У нас есть потенциал наращивания", - сообщил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана.
Новак оценил работу России и Ирана в рамках ОПЕК+
"Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет дальше развиваться", - заключил вице-премьер.