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Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился - 28.02.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился
Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T20:29+0300
2024-02-28T20:29+0300
россия
иран
товарооборот
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Из Российской Федерации общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана - 1,3 миллиарда долларов. У нас есть потенциал наращивания", - сообщил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана. "Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет дальше развиваться", - заключил вице-премьер.
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россия, иран, товарооборот
РОССИЯ, ИРАН, товарооборот
20:29 28.02.2024
 
Товарооборот России и Ирана в 2023 году немного снизился

Новак: товарооборот России и Ирана в 2023 году составил около четырех миллиарда долларов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Ирана в прошедшем году незначительно снизился, составив около 4 миллиардов долларов, но у него есть потенциал роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Из Российской Федерации общий объем экспорта составил 2,7 миллиарда долларов, из Ирана - 1,3 миллиарда долларов. У нас есть потенциал наращивания", - сообщил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана.
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"Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет дальше развиваться", - заключил вице-премьер.
 
РОССИЯИРАНтоварооборот
 
 
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