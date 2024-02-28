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Росстат повысил оценку урожая 2023 года

Росстат повысил оценку урожая 2023 года - 28.02.2024, ПРАЙМ

Росстат повысил оценку урожая 2023 года

Россия в 2023 году собрала 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, следует из уточненных оценок Росстата. | 28.02.2024, ПРАЙМ

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2024-02-28T20:33+0300

2024-02-28T21:19+0300

россия

зерно

пшеница

урожай

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в 2023 году собрала 144,9 миллиона тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, следует из уточненных оценок Росстата. Согласно информации статистического ведомства, валовый сбор зерна в РФ 2023 году в хозяйствах всех категорий составил 144,925 миллиона тонн (на 8,1% меньше, чем год назад), в том числе 92,826 миллиона тонн пшеницы (минус 10,9%). Первая оценка Росстата показывала, что общий объем собранного зерна составил 142,602 миллиона тонн – 90,5% от результата 2022 года, включая 92,771 миллиона тонн пшеницы - на 11% ниже (в этих данных не учитывалась информация по новым регионам).Валовый сбор ячменя в 2023 году, согласно второй оценке статведомства, составил 21,146 миллиона тонн, на 9,6% меньше, чем в 2022 году. Кукурузы на зерно было собрано 16,624 миллиона тонн, на 5,3% больше, урожай ржи снизился на 21,4%, до 1,712 миллиона тонн.Риса в 2023 году было собрано на 15,9% больше, чем год назад - 1,066 миллиона тонн, гречихи - на 20,7% больше, 1,475 миллиона тонн. Валовый сбор проса вырос на 46,3%, до 450 тысяч тонн, овса - сократился на 27%, до 3,3 миллиона тонн. Гороха было собрано 4,717 миллиона тонн, на 30,4% больше, чем в 2022 году, среднерусской конопли - 3,3 тысячи тонн (плюс 12,8%).Сахарной свеклы было накопано 53,137 миллиона тонн (плюс 8,6% к 2023 году), картофеля - 20,25 миллиона тонн (плюс 7,5%). Урожай овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,7%, до 13,843 миллиона тонн: в том числе по огурцам - прибавил 1%, до 1,652 миллиона тонн, по томатам - не изменился и составил 3,251 миллиона тонн, по капусте - снизился на 6,1%, до 2,182 миллиона тонн, столовой моркови - вырос на 0,2%, до 1,367 миллиона тонн, столовой свеклы - снизился на 3,9%, до 743 тысячи тонн, репчатого лука собрано больше на 11,2% - 1,78 миллиона тонн, бахчевых продовольственных культур - больше на 3,2%, 1,689 миллиона тонн.

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россия, зерно, пшеница, урожай