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Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки

Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки - 28.02.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки

Текущая добыча нефти в России соответствует всем договоренностям, составляет около 9,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице- премьер РФ Александр | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T21:07+0300

2024-02-28T21:07+0300

2024-02-28T21:09+0300

россия

добыча нефти

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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Текущая добыча нефти в России соответствует всем договоренностям, составляет около 9,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице- премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с нашими соглашениями, договоренностями и обязательствами и добровольными сокращениями это (добыча нефти) около 9,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, комментируя текущую ситуацию с добычей нефти.Новак добавил, что добыча нефти в стране по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн.По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки с уровня декабря и составила 9,44 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20240228/844960686.html

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россия, добыча нефти