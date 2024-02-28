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Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки
Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки - 28.02.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки
Текущая добыча нефти в России соответствует всем договоренностям, составляет около 9,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице- премьер РФ Александр | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T21:07+0300
2024-02-28T21:09+0300
россия
добыча нефти
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Текущая добыча нефти в России соответствует всем договоренностям, составляет около 9,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице- премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с нашими соглашениями, договоренностями и обязательствами и добровольными сокращениями это (добыча нефти) около 9,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, комментируя текущую ситуацию с добычей нефти.Новак добавил, что добыча нефти в стране по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн.По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки с уровня декабря и составила 9,44 миллиона баррелей в сутки.
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россия, добыча нефти
РОССИЯ, добыча нефти
21:07 28.02.2024 (обновлено: 21:09 28.02.2024)
 
Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки

Новак: текущая добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Текущая добыча нефти в России соответствует всем договоренностям, составляет около 9,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице- премьер РФ Александр Новак.
"В соответствии с нашими соглашениями, договоренностями и обязательствами и добровольными сокращениями это (добыча нефти) около 9,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он, комментируя текущую ситуацию с добычей нефти.
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Новак добавил, что добыча нефти в стране по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн.
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки с уровня декабря и составила 9,44 миллиона баррелей в сутки.
 
РОССИЯдобыча нефти
 
 
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