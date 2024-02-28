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Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт
Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт - 28.02.2024, ПРАЙМ
Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт
Россия не будет пересматривать пропорцию сокращения нефтяного экспорта из-за запрета экспорта бензина, важен общий объем в 500 тысяч баррелей в сутки, сказал... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T21:17+0300
2024-02-28T21:18+0300
россия
экспорт бензина
экспорт нефти
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не будет пересматривать пропорцию сокращения нефтяного экспорта из-за запрета экспорта бензина, важен общий объем в 500 тысяч баррелей в сутки, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Это не столько важно, важно чтобы общий объем соответствовал 500 тысяч баррелей. Колебания небольшие в ту или иную сторону это нормально. Цифры-то плановые были достаточно ориентировочные", - ответил он на вопрос о том, будет ли скорректирована пропорция сокращения на фоне запрета экспорта бензина.Кроме этого, Новак назвал запрет экспорта бензина из России превентивной мерой, она обусловлена балансом спроса и предложения.Российские власти с 1 марта планируют на полгода ввести запрет на экспорт бензина.Запрет экспорта бензина из страны на полгода - нормативный срок, мера может быть отменена и раньше, заключил вице-премьер России.
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россия, экспорт бензина, экспорт нефти
РОССИЯ, экспорт бензина, экспорт нефти
21:17 28.02.2024 (обновлено: 21:18 28.02.2024)
 
Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт

Новак: Россия не планирует сокращение нефтеэкспорта из-за запрета экспорта бензина

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не будет пересматривать пропорцию сокращения нефтяного экспорта из-за запрета экспорта бензина, важен общий объем в 500 тысяч баррелей в сутки, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Это не столько важно, важно чтобы общий объем соответствовал 500 тысяч баррелей. Колебания небольшие в ту или иную сторону это нормально. Цифры-то плановые были достаточно ориентировочные", - ответил он на вопрос о том, будет ли скорректирована пропорция сокращения на фоне запрета экспорта бензина.
Кроме этого, Новак назвал запрет экспорта бензина из России превентивной мерой, она обусловлена балансом спроса и предложения.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
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Российские власти с 1 марта планируют на полгода ввести запрет на экспорт бензина.
Запрет экспорта бензина из страны на полгода - нормативный срок, мера может быть отменена и раньше, заключил вице-премьер России.
 
РОССИЯэкспорт бензинаэкспорт нефти
 
 
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