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Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт

Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт - 28.02.2024, ПРАЙМ

Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт

Россия не будет пересматривать пропорцию сокращения нефтяного экспорта из-за запрета экспорта бензина, важен общий объем в 500 тысяч баррелей в сутки, сказал... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T21:17+0300

2024-02-28T21:17+0300

2024-02-28T21:18+0300

россия

экспорт бензина

экспорт нефти

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ТЕГЕРАН, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не будет пересматривать пропорцию сокращения нефтяного экспорта из-за запрета экспорта бензина, важен общий объем в 500 тысяч баррелей в сутки, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Это не столько важно, важно чтобы общий объем соответствовал 500 тысяч баррелей. Колебания небольшие в ту или иную сторону это нормально. Цифры-то плановые были достаточно ориентировочные", - ответил он на вопрос о том, будет ли скорректирована пропорция сокращения на фоне запрета экспорта бензина.Кроме этого, Новак назвал запрет экспорта бензина из России превентивной мерой, она обусловлена балансом спроса и предложения.Российские власти с 1 марта планируют на полгода ввести запрет на экспорт бензина.Запрет экспорта бензина из страны на полгода - нормативный срок, мера может быть отменена и раньше, заключил вице-премьер России.

https://1prime.ru/20240220/843116193.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт бензина, экспорт нефти