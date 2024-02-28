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США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
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США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ
Страны "G7" обсуждают способы использования замороженных российских активов для помощи Украине; европейцы опасаются юридических и финансовых рисков, которые США | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T22:23+0300
2024-02-28T22:26+0300
сша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Страны "G7" обсуждают способы использования замороженных российских активов для помощи Украине; европейцы опасаются юридических и финансовых рисков, которые США преуменьшают, пишет Bloomberg.Агентство отмечает, что больше всего обеспокоены Франция и Германия. Их тревожат ответные меры российских властей, касательно европейских активов, а также влияние на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Утверждается, что опасность заключается в том, что такой решительный шаг создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям.Министр финансов США Джанет Йеллен преуменьшила эту обеспокоенность. Тем не менее, подобные возражения являются одной из причин, по которой предыдущие предложения с трудом находили поддержку.Один из предлагаемых обходных путей, который может быть более приемлемым для сомневающихся, заключается в использовании основного долга без фактического изъятия его. Идея, изложенная Чарльзом Личфилдом из Атлантического совета, заключается в том, что правительства стран "Большой семерки" предоставят рынкам “гарантию” того, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.Прибыль от российских активов составила 4,4 миллиарда евро (4,8 миллиарда долларов) в прошлом году. По состоянию на декабрь Всемирный банк оценивал потребности Украины в восстановлении в 486 миллиардов долларов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны "G7" заморозили почти половину российских валютных резервов. В основном средства хранятся на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
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сша, замороженные российские активы
США, замороженные российские активы
22:23 28.02.2024 (обновлено: 22:26 28.02.2024)
 
США и Европа расходятся во мнениях по российским активам, пишет СМИ

Bloomberg: США и Европа расходятся во мнениях по конфискации активов России на $280 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Страны "G7" обсуждают способы использования замороженных российских активов для помощи Украине; европейцы опасаются юридических и финансовых рисков, которые США преуменьшают, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что больше всего обеспокоены Франция и Германия. Их тревожат ответные меры российских властей, касательно европейских активов, а также влияние на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Утверждается, что опасность заключается в том, что такой решительный шаг создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям.
Министр финансов США Джанет Йеллен преуменьшила эту обеспокоенность. Тем не менее, подобные возражения являются одной из причин, по которой предыдущие предложения с трудом находили поддержку.
Один из предлагаемых обходных путей, который может быть более приемлемым для сомневающихся, заключается в использовании основного долга без фактического изъятия его. Идея, изложенная Чарльзом Личфилдом из Атлантического совета, заключается в том, что правительства стран "Большой семерки" предоставят рынкам “гарантию” того, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России
Вчера, 19:35
Прибыль от российских активов составила 4,4 миллиарда евро (4,8 миллиарда долларов) в прошлом году. По состоянию на декабрь Всемирный банк оценивал потребности Украины в восстановлении в 486 миллиардов долларов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны "G7" заморозили почти половину российских валютных резервов. В основном средства хранятся на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
 
СШАзамороженные российские активы
 
 
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