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Уход от доллара поддержали в БРИКС, отметили в Минфин

Уход от доллара поддержали в БРИКС, отметили в Минфин - 28.02.2024, ПРАЙМ

Уход от доллара поддержали в БРИКС, отметили в Минфин

Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T22:43+0300

2024-02-28T22:43+0300

2024-02-28T23:16+0300

россия

брикс

доллар

расчеты в нацвалютах

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САН-ПАУЛУ, 28 фев - ПРАЙМ. Большинство стран на встрече министров финансов и глав ЦБ БРИКС поддержали уход от доллара, отметив, что расчеты в нацвалютах это то, что нужно странам объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Встреча прошла накануне в бразильском Сан-Паулу. "Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели вчера", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли уход от доллара в торговле, поиск альтернативных расчетов, расчетов в цифровых валютах. "Большинство стран говорили о том, что расчеты в национальных валютах - это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ", - сказал Чебесков. "То есть в целом мы получили довольно хороший отклик того, что внутри БРИКС для того, чтобы увеличивать торговый оборот, для того, чтобы укреплять экономические связи, нам нужны, конечно, независимые механизмы расчетов в национальных валютах. Мне показалось, что большинством участников эти тезисы были поддержаны", - добавил замминистра.Кроме этого, Чебесков отметил, что многие страны БРИКС высказывают идею интеграции биржевой инфраструктуры стран. Такая синергия положительно влияет на фондовые рынки и позволит инвесторам и эмитентам участвовать на рынках стран-партнеров.

https://1prime.ru/20240228/845694169.html

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россия, брикс, доллар, расчеты в нацвалютах