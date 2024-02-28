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Шольц повторно заверил, что солдаты ФРГ не отправятся на Украину
Шольц повторно заверил, что солдаты ФРГ не отправятся на Украину - 28.02.2024, ПРАЙМ
Шольц повторно заверил, что солдаты ФРГ не отправятся на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил 28 февраля отдельное видеобращение, в котором повторил, что НАТО и немецкие солдаты не станут участвовать в конфликте на... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T22:58+0300
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2024-02-28T22:58+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил 28 февраля отдельное видеобращение, в котором повторил, что НАТО и немецкие солдаты не станут участвовать в конфликте на Украине."НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. [...] И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!" - указал Шольц.Шольц подчеркнул, что на данный момент важнее увеличить транши военной помощи Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь.Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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нато, украина
Шольц повторно заверил, что солдаты ФРГ не отправятся на Украину
Шольц повторил: солдаты ФРГ не отправятся на Украину, НАТО не станет стороной конфликта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил 28 февраля отдельное видеобращение, в котором повторил, что НАТО и немецкие солдаты не станут участвовать в конфликте на Украине.
"НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. [...] И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!" - указал Шольц.
Шольц подчеркнул, что на данный момент важнее увеличить транши военной помощи Украине.
Выиграют только оружейники. Швеция готовится воевать во имя интересов США
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".
Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.