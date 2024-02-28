https://1prime.ru/20240228/845696523.html

Новак отметил стабильность на нефтяном рынке

Новак отметил стабильность на нефтяном рынке - 28.02.2024, ПРАЙМ

Новак отметил стабильность на нефтяном рынке

Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T23:04+0300

2024-02-28T23:04+0300

2024-02-28T23:04+0300

россия

рынок нефти

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ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Текущая ситуация (на рынке - ред.) нормальная. Вот она уже несколько месяцев складывается примерно на этих (текущих - ред.) уровнях, (есть - ред.) баланс спроса и предложения. Благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20240228/845695023.html

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россия, рынок нефти