https://1prime.ru/20240228/845696523.html
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке - 28.02.2024, ПРАЙМ
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке
Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T23:04+0300
2024-02-28T23:04+0300
2024-02-28T23:04+0300
россия
рынок нефти
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ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Текущая ситуация (на рынке - ред.) нормальная. Вот она уже несколько месяцев складывается примерно на этих (текущих - ред.) уровнях, (есть - ред.) баланс спроса и предложения. Благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он журналистам.
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россия, рынок нефти
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке
Новак заявил, что текущая ситуация на рынке нефти стабильна
ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт
"Текущая ситуация (на рынке - ред.) нормальная. Вот она уже несколько месяцев складывается примерно на этих (текущих - ред.) уровнях, (есть - ред.) баланс спроса и предложения. Благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он журналистам.