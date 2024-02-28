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Новак отметил стабильность на нефтяном рынке - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Новак отметил стабильность на нефтяном рынке
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке - 28.02.2024, ПРАЙМ
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке
Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T23:04+0300
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россия
рынок нефти
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ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Текущая ситуация (на рынке - ред.) нормальная. Вот она уже несколько месяцев складывается примерно на этих (текущих - ред.) уровнях, (есть - ред.) баланс спроса и предложения. Благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20240228/845695023.html
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россия, рынок нефти
РОССИЯ, рынок нефти
23:04 28.02.2024
 
Новак отметил стабильность на нефтяном рынке

Новак заявил, что текущая ситуация на рынке нефти стабильна

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ТЕГЕРАН, 28 фев – ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке нефти стабильна, складывается баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Новак: запрет экспорта бензина из России не сократит нефтяной экспорт
21:17
"Текущая ситуация (на рынке - ред.) нормальная. Вот она уже несколько месяцев складывается примерно на этих (текущих - ред.) уровнях, (есть - ред.) баланс спроса и предложения. Благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он журналистам.
 
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