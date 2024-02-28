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Деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании
Деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании - 28.02.2024, ПРАЙМ
Деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании
Деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T23:44+0300
2024-02-28T23:57+0300
россия
брикс
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САН-ПАУЛУ, 28 фев - ПРАЙМ. Деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от западной инфраструктуры, сообщил РИА Новости замглавы Минфина России Иван Чебесков. В бразильском Сан-Паулу 27 февраля прошла встреча министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. "Мы эту тему заявляли в рамках Делового совета БРИКС. Эта тема сейчас прорабатывается. Это не на треке Минфинов и центральных банков, а на треке коммерческих организаций, но мы будем всячески этому содействовать", - сказал замминистра. Идея простая: чтобы у бизнеса была возможность страховать свои риски и снижать транзакционные издержки в торговле внутри объединения, им нужны механизмы управления рисками, пояснил Чебесков. "Сейчас в основном все эти механизмы - перестраховочные пулы, страховые компании - в основном этот бизнес находится в Лондоне, Нью-Йорке, в западном контуре. И получается, что страны БРИКС за это платят. Платят за эту инфраструктуру, платят дополнительные издержки за то, чтобы ей пользоваться, и в какой-то степени от нее зависят: когда инфраструктура становится слишком большой, она начинает и монополизировать рынок в какой-то степени, и может использовать и ограничивать доступ к этой инфраструктуре", - добавил замминистра. "В целом мы видим поддержку от наших партнеров, что такая инфраструктура нужна. Конкретных шагов не обсуждалось, как конкретно к этому двигаться, но мы будем надеяться, что в рамках Делового совета этот вопрос будет продвигаться и прорабатываться", - сказал Чебесков.Он также указал, что ряду партнеров России по БРИКС интересна идея взаимного признания рейтингов.
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россия, брикс, страховка
РОССИЯ, БРИКС, страховка
23:44 28.02.2024 (обновлено: 23:57 28.02.2024)
 
Деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании

Минфин: деловой совет БРИКС прорабатывает идею общей перестраховочной компании

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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САН-ПАУЛУ, 28 фев - ПРАЙМ. Деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от западной инфраструктуры, сообщил РИА Новости замглавы Минфина России Иван Чебесков.
В бразильском Сан-Паулу 27 февраля прошла встреча министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
"Мы эту тему заявляли в рамках Делового совета БРИКС. Эта тема сейчас прорабатывается. Это не на треке Минфинов и центральных банков, а на треке коммерческих организаций, но мы будем всячески этому содействовать", - сказал замминистра.
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Идея простая: чтобы у бизнеса была возможность страховать свои риски и снижать транзакционные издержки в торговле внутри объединения, им нужны механизмы управления рисками, пояснил Чебесков.
"Сейчас в основном все эти механизмы - перестраховочные пулы, страховые компании - в основном этот бизнес находится в Лондоне, Нью-Йорке, в западном контуре. И получается, что страны БРИКС за это платят. Платят за эту инфраструктуру, платят дополнительные издержки за то, чтобы ей пользоваться, и в какой-то степени от нее зависят: когда инфраструктура становится слишком большой, она начинает и монополизировать рынок в какой-то степени, и может использовать и ограничивать доступ к этой инфраструктуре", - добавил замминистра.
"В целом мы видим поддержку от наших партнеров, что такая инфраструктура нужна. Конкретных шагов не обсуждалось, как конкретно к этому двигаться, но мы будем надеяться, что в рамках Делового совета этот вопрос будет продвигаться и прорабатываться", - сказал Чебесков.
Он также указал, что ряду партнеров России по БРИКС интересна идея взаимного признания рейтингов.
 
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