Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/agriculture-844995289.html
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает в марте начать отгрузки в Китай свиноводческой продукции, говорится в сообщении ФГБУ | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:39+0300
2024-02-28T13:39+0300
россия
китай
поставки
https://1prime.ru/img/79434/57/794345773_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_a6ccf2162492865c5f352d7497232a44.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает в марте начать отгрузки в Китай свиноводческой продукции, говорится в сообщении ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Мы планируем начать наши отгрузки в КНР в марте – на данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - приводятся в сообщении слова директора департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления группы Татьяны Смирновой. Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китая зарегистрировало три российских предприятия, разрешив им с 28 февраля экспорт свиноводческой продукции. Согласно информации на сайте китайского ведомства, право на экспорт получили "СК Короча" (АПХ "Мираторг"), Великолукский мясокомбинат, а также "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро"). К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В 2023 году "Русагро" выпустила 334 тысячи тонн свинины в живом весе на убой, на 1% меньше уровня 2022 года, объемы продаж продукции свиноводства снизились также на 1%, до 279 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20231123/842357141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/79434/57/794345773_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_aee7489d60a52d7d999f367065ba881e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, поставки
РОССИЯ, КИТАЙ, поставки
13:39 28.02.2024
 
"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай

"Агроэкспорт": "Русагро" в марте рассчитывает начать отгрузки в Китай свинины

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкРабота мясного цеха в городе Воложин в Белоруссии
Работа мясного цеха в городе Воложин в Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает в марте начать отгрузки в Китай свиноводческой продукции, говорится в сообщении ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Мы планируем начать наши отгрузки в КНР в марте – на данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - приводятся в сообщении слова директора департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления группы Татьяны Смирновой.
Русагро.
"Русагро" предложит свою продукцию на товарных аукционах НТБ
23 ноября 2023, 16:49
Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китая зарегистрировало три российских предприятия, разрешив им с 28 февраля экспорт свиноводческой продукции. Согласно информации на сайте китайского ведомства, право на экспорт получили "СК Короча" (АПХ "Мираторг"), Великолукский мясокомбинат, а также "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро"). К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В 2023 году "Русагро" выпустила 334 тысячи тонн свинины в живом весе на убой, на 1% меньше уровня 2022 года, объемы продаж продукции свиноводства снизились также на 1%, до 279 тысячи тонн.
 
РОССИЯКИТАЙпоставки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала