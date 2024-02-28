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"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай

"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Русагро" назвал сроки начала поставок свинины в Китай

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает в марте начать отгрузки в Китай свиноводческой продукции, говорится в сообщении ФГБУ | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:39+0300

2024-02-28T13:39+0300

2024-02-28T13:39+0300

россия

китай

поставки

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает в марте начать отгрузки в Китай свиноводческой продукции, говорится в сообщении ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Мы планируем начать наши отгрузки в КНР в марте – на данный момент уже есть договоренности с потенциальными клиентами, проработаны схема взаимодействия и контрактные условия", - приводятся в сообщении слова директора департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления группы Татьяны Смирновой. Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китая зарегистрировало три российских предприятия, разрешив им с 28 февраля экспорт свиноводческой продукции. Согласно информации на сайте китайского ведомства, право на экспорт получили "СК Короча" (АПХ "Мираторг"), Великолукский мясокомбинат, а также "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро"). К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В 2023 году "Русагро" выпустила 334 тысячи тонн свинины в живом весе на убой, на 1% меньше уровня 2022 года, объемы продаж продукции свиноводства снизились также на 1%, до 279 тысячи тонн.

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россия, китай, поставки