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Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более на 4% за последние сутки, впервые с начала декабря 2021 года превысив 58 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 28.02.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более на 4% за последние сутки, впервые с начала декабря 2021 года превысив 58 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, стоимость биткоина по состоянию на 11.03 мск растёт на 4,13% за последние сутки, до 58 528 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - до 58 520 долларов. Показатель превысил отметку в 58 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 15%. В частности, отметки в 56 и 57 тысяч долларов стоимость этой самой популярной в мире криптовалюты преодолела в течение лишь полусуток накануне. А с начала года биткоин прибавил в стоимости уже почти 40%. К такому результату могли привести в том числе регуляторные послабления. Так, в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.

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стоимость, рост