https://1prime.ru/20240228/bitcoin-844628813.html
Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более на 4% за последние сутки, впервые с начала декабря 2021 года превысив 58 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:15+0300
2024-02-28T11:15+0300
2024-02-28T11:18+0300
стоимость
рост
https://1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более на 4% за последние сутки, впервые с начала декабря 2021 года превысив 58 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, стоимость биткоина по состоянию на 11.03 мск растёт на 4,13% за последние сутки, до 58 528 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - до 58 520 долларов. Показатель превысил отметку в 58 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 15%. В частности, отметки в 56 и 57 тысяч долларов стоимость этой самой популярной в мире криптовалюты преодолела в течение лишь полусуток накануне. А с начала года биткоин прибавил в стоимости уже почти 40%. К такому результату могли привести в том числе регуляторные послабления. Так, в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.
https://1prime.ru/20240227/bitcoin-844588864.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83473/72/834737212_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_4afd1c79903c8fa019a056d53ea606de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стоимость, рост
Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 58 тысяч долларов, впервые с 1 декабря 2021 года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более на 4% за последние сутки, впервые с начала декабря 2021 года превысив 58 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 крупнейшим биржам, стоимость биткоина по состоянию на 11.03 мск растёт на 4,13% за последние сутки, до 58 528 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - до 58 520 долларов. Показатель превысил отметку в 58 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года.
Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов
Биткоин дорожает пятый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 15%. В частности, отметки в 56 и 57 тысяч долларов стоимость этой самой популярной в мире криптовалюты преодолела в течение лишь полусуток накануне. А с начала года биткоин прибавил в стоимости уже почти 40%.
К такому результату могли привести в том числе регуляторные послабления. Так, в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.