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Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:29+0300

2024-02-28T16:29+0300

2024-02-28T16:59+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.25 мск дорожал на 6,5% за сутки - до 60 566 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,22% - в среднем до 60 512 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, криптовалюты, курсы валют