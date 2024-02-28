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Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:29+0300
2024-02-28T16:29+0300
2024-02-28T16:59+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.25 мск дорожал на 6,5% за сутки - до 60 566 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,22% - в среднем до 60 512 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, криптовалюты, курсы валют
Биткоин, Криптовалюты, Курсы валют
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов
Биткоин дороже 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 6% в среду днем, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.25 мск дорожал на 6,5% за сутки - до 60 566 долларов, что является максимумом с ноября 2021 года.
Стоимость биткоина поднялась выше 59 тысяч долларов
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,22% - в среднем до 60 512 доллара. Динамика также приводится за сутки.