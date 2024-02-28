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Минфин назвал сроки интеграции новых членов БРИКС в работу объединения - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Минфин назвал сроки интеграции новых членов БРИКС в работу объединения
Минфин назвал сроки интеграции новых членов БРИКС в работу объединения - 28.02.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сроки интеграции новых членов БРИКС в работу объединения
Плавная интеграция новых членов БРИКС в работу объединения отмечена в качестве одной из важных задач на 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:04+0300
2024-02-28T10:04+0300
россия
минфин
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Плавная интеграция новых членов БРИКС в работу объединения отмечена в качестве одной из важных задач на 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля. "В качестве одной из важных задач на 2024 год отмечена плавная интеграция новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне", - говорится в сообщении. В начале этого года к БРИКС - альянсу между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой - присоединились пять новых стран: Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет и Иран. Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
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россия, минфин
РОССИЯ, Минфин
10:04 28.02.2024
 
Минфин назвал сроки интеграции новых членов БРИКС в работу объединения

Минфин: интеграция новых членов БРИКС в работу объединения отмечена задачей на 2024 год

© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Плавная интеграция новых членов БРИКС в работу объединения отмечена в качестве одной из важных задач на 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам первой очной встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая состоялась 27 февраля.
"В качестве одной из важных задач на 2024 год отмечена плавная интеграция новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне", - говорится в сообщении.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
26 февраля, 04:25
В начале этого года к БРИКС - альянсу между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой - присоединились пять новых стран: Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет и Иран.
Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран.
Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.
 
РОССИЯМинфин
 
 
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