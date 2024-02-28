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Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о Сноудене

Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о Сноудене - 28.02.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о Сноудене

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что правительство Соединенных Штатов раскрыло информацию о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:27+0300

2024-02-28T09:27+0300

2024-02-28T10:04+0300

россия

такер карлсон

эдвард сноуден

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что правительство Соединенных Штатов раскрыло информацию о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России. Этим он поделился в беседе с YouTube-блогером Лексом Фридманом.Ранее издание Semafor опубликовало сведения о встрече Карлсона и Сноудена в России. "Единственная причина, по которой я вам это рассказываю, Semafor сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране", — возмутился журналист.Карлсон также рассказал о проблемах с телефоном, с которыми он столкнулся несколько лет назад во время визита в КНДР. Устройство оказалось отслеживаемым южнокорейским правительством, и в Сеуле возникли предположения, что журналист общался с Дональдом Трампом, который на тот момент занимаол пост главы государства.Ранее 6 февраля Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Приезд журналиста в Москву вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

https://1prime.ru/20240228/844611055.html

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россия, такер карлсон, эдвард сноуден