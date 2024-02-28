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Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли
Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли - 28.02.2024, ПРАЙМ
Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:10+0300
2024-02-28T15:10+0300
2024-02-28T15:10+0300
россия
уголь
ценообразование
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МОСКВА 28 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли. В Госдуме на встрече с руководителем "Русгидро" недавно обсуждались темы выработки электроэнергии на тепловых станциях компании, сообщил Володин в среду на пленарном заседании. "А это, в первую очередь, регионы Дальнего Востока. Оказалось, что стоимость отгружаемого в эту компанию угля, произведенного на территории России, дороже, чем стоимость отправки этого угля за границу, причем существенно. Надо разобраться с этим", - заявил спикер. По его словам, это "недопустимо, потому что все это в итоге ложится на плечи наших граждан, наших предприятий". "И вообще, если говорить о ценовой составляющей, насколько понимаю, сегодня цена на уголь выросла на мировых рынках. Нам важно, чтобы здесь наши граждане были также защищены. Давайте эту тему возьмем на контроль и вместе с компанией "Русгидро" разберем все по полочкам с точки зрения ценовой политики и развития этой компании. А так она развиваться не будет", - сказал Володин. Он предложил поручить заняться этим вопросом зампреду Госдумы Александру Бабакову. В декабре 2023 года в "Русгидро" РИА Новости сообщали, что компания по итогам прошлых лет недополучила доходы на 21 миллиард рублей, в том числе 17,3 миллиарда рублей - это выпадающие доходы за 2022 год, сформировавшиеся в основном из-за роста цен на уголь.
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россия, уголь, ценообразование
РОССИЯ, уголь, ценообразование
Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли
Володин поручил зампреду ГД решить вопрос с ценообразованием в угольной отрасли
МОСКВА 28 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться с ценообразованием в угольной отрасли.
В Госдуме на встрече с руководителем "Русгидро" недавно обсуждались темы выработки электроэнергии на тепловых станциях компании, сообщил Володин в среду на пленарном заседании.
"А это, в первую очередь, регионы Дальнего Востока. Оказалось, что стоимость отгружаемого в эту компанию угля, произведенного на территории России, дороже, чем стоимость отправки этого угля за границу, причем существенно. Надо разобраться с этим", - заявил спикер. По его словам, это "недопустимо, потому что все это в итоге ложится на плечи наших граждан, наших предприятий".
ФАС отметила снижение внебиржевых цен на энергетический уголь в России
"И вообще, если говорить о ценовой составляющей, насколько понимаю, сегодня цена на уголь выросла на мировых рынках. Нам важно, чтобы здесь наши граждане были также защищены. Давайте эту тему возьмем на контроль и вместе с компанией "Русгидро" разберем все по полочкам с точки зрения ценовой политики и развития этой компании. А так она развиваться не будет", - сказал Володин.
Он предложил поручить заняться этим вопросом зампреду Госдумы Александру Бабакову.
В декабре 2023 года в "Русгидро" РИА Новости сообщали, что компания по итогам прошлых лет недополучила доходы на 21 миллиард рублей, в том числе 17,3 миллиарда рублей - это выпадающие доходы за 2022 год, сформировавшиеся в основном из-за роста цен на уголь.