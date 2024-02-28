https://1prime.ru/20240228/economy-844638201.html
Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ
Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ
Попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее, передает Bloomberg. | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:06+0300
2024-02-28T12:06+0300
2024-02-28T12:07+0300
мир
финансы
https://1prime.ru/img/77799/10/777991079_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0cb76ef1ece6f37925db75531985b984.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее, передает Bloomberg.Теперь, чтобы попасть в число богатейших людей одной из крупнейших экономик мира, необходимо иметь не менее 5.8 миллиона долларов, что почти на 15 процентов превышает показатель предыдущего года."Монако сохраняет первое место по самому высокому порогу в мире - 12,8 млн долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее, в то время как в Люксембурге и Швейцарии для вхождения в эшелон нужно более 8 млн долларов", - говорится в публикации.Полученные данные подчеркивают, что оживление рынков в США и других западных странах увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами. По данным Всемирного банка, ВВП Монако на душу населения составляет примерно 240 тысяч долларов, что более чем в 900 раз превышает показатель Бурунди в Восточной Африке.Однако, в издании отметили, что не все ощутили на себе давление. В 2023 году 500 богатейших людей мира увеличили свое совокупное состояние на 1,5 триллиона долларов.В компании Knight Frank заключили, что в дальнейшем в политике будет уделяться больше внимания тому, где находится богатство, как оно распределяется между экономиками и как правительства могут облагать его налогами и стимулировать его рост.
https://1prime.ru/20240131/842940430.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/77799/10/777991079_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_75f792a2ad2e4f763a0f3175b6ffeb9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, финансы
Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ
Bloomberg: попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее, передает
Bloomberg.
Теперь, чтобы попасть в число богатейших людей одной из крупнейших экономик мира, необходимо иметь не менее 5.8 миллиона долларов, что почти на 15 процентов превышает показатель предыдущего года.
Аналитики ВШЭ составили портрет богатейших россиян
"Монако сохраняет первое место по самому высокому порогу в мире - 12,8 млн долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее, в то время как в Люксембурге и Швейцарии для вхождения в эшелон нужно более 8 млн долларов", - говорится в публикации.
Полученные данные подчеркивают, что оживление рынков в США и других западных странах увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами. По данным Всемирного банка, ВВП Монако на душу населения составляет примерно 240 тысяч долларов, что более чем в 900 раз превышает показатель Бурунди в Восточной Африке.
Однако, в издании отметили, что не все ощутили на себе давление. В 2023 году 500 богатейших людей мира увеличили свое совокупное состояние на 1,5 триллиона долларов.
В компании Knight Frank заключили, что в дальнейшем в политике будет уделяться больше внимания тому, где находится богатство, как оно распределяется между экономиками и как правительства могут облагать его налогами и стимулировать его рост.