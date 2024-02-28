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Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ

Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Попасть в число богатейших людей становится все сложнее, пишут СМИ

Попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее, передает Bloomberg. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:06+0300

2024-02-28T12:06+0300

2024-02-28T12:07+0300

мир

финансы

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Попасть в 1% богатейших людей США становится все сложнее, передает Bloomberg.Теперь, чтобы попасть в число богатейших людей одной из крупнейших экономик мира, необходимо иметь не менее 5.8 миллиона долларов, что почти на 15 процентов превышает показатель предыдущего года."Монако сохраняет первое место по самому высокому порогу в мире - 12,8 млн долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее, в то время как в Люксембурге и Швейцарии для вхождения в эшелон нужно более 8 млн долларов", - говорится в публикации.Полученные данные подчеркивают, что оживление рынков в США и других западных странах увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами. По данным Всемирного банка, ВВП Монако на душу населения составляет примерно 240 тысяч долларов, что более чем в 900 раз превышает показатель Бурунди в Восточной Африке.Однако, в издании отметили, что не все ощутили на себе давление. В 2023 году 500 богатейших людей мира увеличили свое совокупное состояние на 1,5 триллиона долларов.В компании Knight Frank заключили, что в дальнейшем в политике будет уделяться больше внимания тому, где находится богатство, как оно распределяется между экономиками и как правительства могут облагать его налогами и стимулировать его рост.

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