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"Сбер" оценил финансовый эффект от внедрения ИИ
"Сбер" оценил финансовый эффект от внедрения ИИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Сбер" оценил финансовый эффект от внедрения ИИ
Сбербанк по итогам 2023 года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:30+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2023 года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО. "Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 миллиардов рублей в 2023 году, а за последние три года составил более 900 миллиардов рублей", - сообщил Сбербанк. Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных. В Сбербанке сейчас несколько проектов по развитию искусственного интеллекта. Так, банк запустил нейросеть GigaChat и в 2024 году рассчитывает получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта только от нее. Также банк начал разработку собственных антропоморфных роботов.
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россия, ии, финансы
"Сбер" оценил финансовый эффект от внедрения ИИ
"Сбер" получил финансовый эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам 2023 года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.
"Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 миллиардов рублей в 2023 году, а за последние три года составил более 900 миллиардов рублей", - сообщил Сбербанк.
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Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных.
В Сбербанке сейчас несколько проектов по развитию искусственного интеллекта. Так, банк запустил нейросеть GigaChat и в 2024 году рассчитывает получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта только от нее. Также банк начал разработку собственных антропоморфных роботов.