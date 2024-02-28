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Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов
Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов - 28.02.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов
Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:35+0300
2024-02-28T15:35+0300
2024-02-28T17:00+0300
россия
минфин
замороженные российские активы
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире"."Механизм (обмена замороженными активами - ред.) нацелен на российских инвесторов, 3 миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято", - сказал он."Я думаю, нам осталось не очень долго, нескольких недель",- уточнил Моисеев."В целом подходы были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное определение будет в течение марта-месяца. Предполагается, что обмен активами будет в течение полугода работать", - также отметил он.
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россия, минфин, замороженные российские активы
РОССИЯ, Минфин, замороженные российские активы
Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов
Механизм обмена замороженных активов россиян заработает в течение нескольких недель
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире".
"Механизм (обмена замороженными активами - ред.) нацелен на российских инвесторов, 3 миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято", - сказал он.
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян
"Я думаю, нам осталось не очень долго, нескольких недель",- уточнил Моисеев.
"В целом подходы были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное определение будет в течение марта-месяца. Предполагается, что обмен активами будет в течение полугода работать", - также отметил он.