https://1prime.ru/20240228/finance-845440412.html

Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов

Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов - 28.02.2024, ПРАЙМ

Минфин рассказал, когда заработает механизм обмена замороженных активов

Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:35+0300

2024-02-28T15:35+0300

2024-02-28T17:00+0300

россия

минфин

замороженные российские активы

https://1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире"."Механизм (обмена замороженными активами - ред.) нацелен на российских инвесторов, 3 миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято", - сказал он."Я думаю, нам осталось не очень долго, нескольких недель",- уточнил Моисеев."В целом подходы были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное определение будет в течение марта-месяца. Предполагается, что обмен активами будет в течение полугода работать", - также отметил он.

https://1prime.ru/20240226/844498199.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, замороженные российские активы